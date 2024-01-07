İsrail saldırıları altındaki Gazze\'de ressam enkazda resim yapıyor

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli genç ressam Emel Ebu es-Subh, resimlerini saldırılarda yıkılan bir evin enkazına çiziyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar nedeniyle hayatları altüst olan Filistinliler, zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.

Şiddetli saldırılar nedeniyle Gazze kentinden güneydeki Refah kentine göç etmek zorunda kalan 26 yaşındaki ressam Subh, yaşadıkları acılarla resim yaparak başa çıkmaya çalışıyor.

İsrail'in bombaladığı bir evin enkazındaki beton yığınını tuvale dönüştüren Subh, Gazze'de yaşanan dramı enkaza çizdiği resimlerle anlatıyor.

AA muhabirine konuşan Subh, Gazze kentindeki evini terk etmek zorunda kaldığını ve Refah'a göçe zorlandığını ifade etti. Genç ressam, savaştan önce olduğu gibi sonrasında da sanatına devam ettiğini dile getirdi.

Subh, "Bu beton yığınına çizdiğim resim, birçok mesaj taşıyor. En önemlisi Filistinlilerin, etrafındaki yıkıma rağmen topraklarında kaldığı mesajını iletiyor." dedi.

"Refah'taki yıkım, İsrail'in güvenli bölge tezini çürütüyor"

Genç ressam, İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyinde bu büyük yıkımın enkazına yapılan resimde daha çok acıyı temsil eden siyah ve kırmızı renkleri tercih ettiğini söyledi.

Subh, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle Refah kentinde görülen bu yıkım, İsrail'in güvenli bölge tezini çürütüyor. İşgalciler, bu kentin güvenli olduğunu söylüyor ancak buradaki siviller ve yerinden edilmiş insanlar da ihanete uğrayarak evleri başlarına yıkılıyor, güvenlikleri tehdit altında."

Eserinde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarında şu ana dek ölen çocuk, kadın, sağlık personeli, gazeteci sayısını resmeden Subh, bunu, ölenlerin yalnızca rakam olmadığını, siviller olduğunu vurgulamak için yaptığını dile getirdi.

Resimde ayrıca enkazdan kurtulmak için bir binanın yıkıntılarını kaldırmaya çalışan çocukları canlandırdığını aktaran Subh, bunun yanı sıra Filistin bayrakları taşıyan çocukları ve İsrail'in füzelerini de resmettiğini belirtti.

Subh, içinde bulundukları zor durum ve acıların üstesinden resim yaparak gelmeye çalıştığını sözlerine ekledi.