Gazze'deki saldırıya katılan İsrail askerleri Filistinliler gibi giyindi - Son Dakika
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Gazze'deki saldırıya katılan İsrail askerleri Filistinliler gibi giyindi

Gazze\'deki saldırıya katılan İsrail askerleri Filistinliler gibi giyindi

Gazze'deki hükümet, Nusayrat Mülteci Kampı'nda 274 Filistinlinin ölümüne neden olan dünkü saldırıya katılan İsrail askerlerinin Filistinliler gibi giyindiğini ve 2 sivil araç kullandığını duyurdu.

09.06.2024 17:18
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Gazze'deki hükümet, Nusayrat Mülteci Kampı'nda 274 Filistinlinin ölümüne neden olan dünkü saldırıya katılan İsrail askerlerinin Filistinliler gibi giyindiğini ve 2 sivil araç kullandığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenldiği basın toplantısında, İsrail ordusunun dün 4 İsrailli esirin kurtarıldığını açıkladığı yüzlerce Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan Nusayrat'taki saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusunun Nusayrat'taki saldırısında 64'ü çocuk, 57'si kadın olmak üzere 274 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığını belirten Sevabite, "İşgalci İsrail ordusu, Nusayrat katliamını gerçekleştirmek için 2 sivil araç kullandı ve katliama katılan işgalci askerler yerinden edilmiş kişiler gibi kendilerini gizlediler." dedi.

Sevabite, İsrail saldırısının büyüklüğüne işaret ederek, "İşgal ordusu, Nusayrat katliamı sırasında içinde insanların bulunduğu 89 evi ve bir binayı bombaladı." diye konuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 Filistinlinin öldüğü, 400'den fazla Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki saldırıya katılan İsrail askerleri Filistinliler gibi giyindi - Son Dakika

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