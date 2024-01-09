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Gazze'deki Sığınma Evinde Top Mermisi İsabet Etti: 4 Yaralı - Son Dakika
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Gazze'deki Sığınma Evinde Top Mermisi İsabet Etti: 4 Yaralı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan sığınma evine top mermisi isabet ettiğini ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi. MSF çalışanları ve ailelerinin bulunduğu evin duvarına düşen mermi sonucunda 5 yaşındaki bir kız çocuğu dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. MSF, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmazken, daha önce İsrail güçlerine evin sığınma yeri olduğu bilgisini verdiğini belirtti. Tahliye talimatı alınmadığı vurgulanan açıklamada, Gazze'de hiç kimsenin ve hiçbir yerin güvende olmadığının bir kez daha gösterildiği ifade edildi.

Gazze\'deki Sığınma Evinde Top Mermisi İsabet Etti: 4 Yaralı
09.01.2024 - 00:08,
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan sığınma evine top mermisi isabet ettiğini ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'ta kurum çalışanları ve ailelerinin bulunduğu sığınma evinin duvarına bu sabah bir top mermisinin isabet ettiği belirtildi.

Saldırıda biri 5 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin yaralandığı, MSF çalışanları ve ailelerinin başka yere taşındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmazken, MSF'nin daha önce İsrail güçlerine söz konusu evin sığınma yeri olduğu bilgisini verdiği kaydedildi.

Saldırıdan önce herhangi bir tahliye talimatı alınmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Gazze'de hiç kimsenin ve hiçbir yerin güvende olmadığını bir kez daha gösteren bu son saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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