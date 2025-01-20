Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in saldırılarında 97 personelimiz öldürüldü, 27'si alıkonuldu - Son Dakika
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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in saldırılarında 97 personelimiz öldürüldü, 27'si alıkonuldu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar olan süreçte 97 sivil savunma personelini öldürdüğünü, 27'sini de alıkoyduğunu açıkladı.

20.01.2025 16:46
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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar olan süreçte 97 sivil savunma personelini öldürdüğünü, 27'sini de alıkoyduğunu açıkladı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda ateşkese kadar 97 sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti, 319'u yaralandı.

Onlarca sivil savunma mensubunun da hayatını engelli olarak sürdürmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde İsrail ordusunun saldırısına maruz kalan yerlerden 38 binden fazla cenaze çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, 27 sivil savunma personelinin de İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 16 aylık soykırım sonucunda İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki 21 sivil savunma merkezinden 17'sini kasıtlı vururken 72 araçtan 61'ini çeşitli şekillerde hedef aldı."

Açıklamada ayrıca sivil savunma ekiplerinin, ev, ticarethane, tarım alanı ya da farklı yerlerde çeşitli nedenlerle çıkan 22 bin 403 yangına müdahale ettiği, 42 bin kişinin de hayatları için tehlike oluşturan bölgelerden tahliyesine yardım ettiği kaydedildi.

Yüksek sıcaklık üreten silahlar nedeniyle ölen 2 bin 480 kişiden hiçbir ize rastlanmadı

Açıklamada İsrail ordusunun 9 bin santigrat dereceye çıkan sıcaklıklar üreten silahlar kullanması nedeniyle "cenazeleri eriyip izi kalmayan" ölü sayısının 2 bin 840 olarak tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada sivil savunma ekiplerinin sıradaki görevinin "şehitler listesine kaydedilmemiş 10 bini aşkın Filistinlinin cenazelerinin aranması olduğu" vurgulandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerin bir felaket alanına dönüştüğü aktarılan açıklamada, Arap dünyasından ve yabancı ülkelerden sivil savunma ekiplerine çalışmalarına katkı sunmak üzere Gazze'ye gelme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in saldırılarında 97 personelimiz öldürüldü, 27'si alıkonuldu - Son Dakika

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