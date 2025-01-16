Gazze'deki Soykırıma Tepki - Son Dakika
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Gazze'deki Soykırıma Tepki

ICJP, İsrail'in Gazze'deki soykırımı için faillerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

16.01.2025 03:16
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Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezinden (ICJP) yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki soykırımının failleri ve mimarlarının adalet önüne çıkarılması gerektiği belirtilerek, adalet sağlanana ve Filistinlilerin uzun süredir elinden alınan hakları iade edilene kadar gerçek barış ve adaletin mümkün olmayacağı bildirildi.

İngiltere merkezli ICJP'den İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasına ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in 15 aydan bu yana kesintisiz saldırı düzenlediği Gazze'de büyük yıkım yaşandığı kaydedildi.

Bu saldırıların Gazze halkını tarih boyunca görülmemiş bir acıya sürüklediği ifade edilen açıklamada, Gazze'de Filistinlilere karşı Nekbe'den bile daha büyük çaplı soykırım uygulandığı vurgulandı.

"Ateşkes sağlanmış olsa bile Gazze'deki koşullar nedeniyle ölümler sürecek"

Dünyanın önde gelen tıp dergisi The Lancet'in geçen hafta yayımladığı rapora atıfta bulunulan açıklamada, Ekim 2023'ten Haziran 2024'e kadar Gazze'de 64 binden fazla Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğü ve bunların yüzde 59,1'inin çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu rakam yalnızca travmatik yaralanmalara dayanıyor. Gıda ambargosu, elektriğin kesilmesi, zorunlu yerinden edilme ve salgın hastalıklar nedeniyle gerçek rakamları asla bilemeyeceğiz. Ateşkes sağlanmış olsa bile bu koşullar nedeniyle ölümler devam edecek." değerlendirmesi paylaşıldı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması gerektiği bildirilen açıklamada, "Ayrıca bu soykırımın failleri ve mimarları adalet önüne çıkarılmalı ve Filistinlilere yönelik daha acımasız bir saldırının gerçekleştirilmemesini sağlamak için hesap verebilirlik sağlanmalı." ifadelerine yer verildi.

"Filistinlilerin yaşadığı trajedi kolektif hafızasında sonsuza dek iz bırakacak"

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğu anımsatılarak, "Çözüm açık. İsrail'in Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki her türlü varlığı sona ermeli." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan trajedinin boyutuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanla lekelenmiş un çuvalları, kesilmiş uzuvlar, yas tutan anneler, çökmüş sağlık sistemi, sevdiklerinin kalıntılarını torbalarda toplamak zorunda kalan insanlar ve topluca alıkonularak aşağılanan Filistinlilerin yaşadığı bu trajedi kolektif hafızasında sonsuza dek iz bırakacak."

Açıklamada, adalet sağlanana ve Filistinlilerin uzun süredir elinden alınan hakları iade edilene kadar gerçek barış ve adaletin mümkün olmayacağı da vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Soykırıma Tepki - Son Dakika

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