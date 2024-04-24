Gazze'deki toplu mezardan 51 ceset daha çıkarıldı - Son Dakika
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Gazze'deki toplu mezardan 51 ceset daha çıkarıldı

Gazze\'deki toplu mezardan 51 ceset daha çıkarıldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan 51 cesedin daha çıkarıldığı belirtildi. Toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 334'e yükseldi.

24.04.2024 18:13
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan 51 cesedin daha çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sevabite, sivil savunma ekiplerinin Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 51 ceset daha çıkardığını belirtti.

Cesetlerden 30'unun kimliğinin belirlendiğini, 21'inin ise henüz belirlenemediğini ifade eden Sevabite, hastane kompleksinde 20 Nisan'dan beri devam eden arama kurtarma faaliyetleri kapsamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 334'e yükseldiğini kaydetti.

Sevabite, insan hakları kurumlarına, İsrail'in insanlığa karşı suçları nedeniyle yargılanması için çalışma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki toplu mezardan 51 ceset daha çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki toplu mezardan 51 ceset daha çıkarıldı - Son Dakika
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