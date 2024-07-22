Gazze'deki yerinden edilmiş kadın ve çocuklar saldırı ortamından uzaklaşıyor - Son Dakika
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Gazze'deki yerinden edilmiş kadın ve çocuklar saldırı ortamından uzaklaşıyor

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş kadın ve çocuklar, psikolojik ve sosyal destek etkinliğiyle saldırı ortamından uzaklaşıyor. Üretken Öğretmen Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar geleneksel kıyafetler giyerek şarkılar söyledi, dans etti ve oyunlar oynadı. Etkinlik, çocuklarda gelişen şiddet eğiliminin değiştirilmesine katkı sağladı. Yerinden edilenlerin daha fazla psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

22.07.2024 20:37
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İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş kadın ve çocuklar, psikolojik ve sosyal destek etkinliğiyle saldırı ortamından uzaklaşıyor.

Son dönemde başta El-Mevasi bölgesi olmak üzere pek çok saldırıya maruz kalan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Han Yunus'ta, Üretken Öğretmen Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

Akka Kız Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar, geleneksel Filistin kıyafetlerini giyerek şarkılar söyleyip dans etti, yarışmalara katıldı ve oynadıkları oyunlarla eğlendi.

Çocuklar büyük ilgi gösterdi

Üretken Öğretmen Derneğinde aktivist Cemal Ebu Mustafa, Han Yunus'a göçen ailelerin çok zor şartlar altında yaşadığını söyledi.

Çocuk ve kadınlar için sosyal ve psikolojik destek etkinliği düzenlemeye karar verdiklerini kaydeden Ebu Mustafa, "Çok sayıda çocuğun bu etkinliğe katılarak negatif enerjilerini atma isteği duyduğunu gözlemledik. Etkinlik çocuklarda gelişen şiddet eğiliminin değiştirilmesine katkı sağladı." dedi.

Ailelerin defalarca göç etmesinin çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu dile getiren Ebu Mustafa, çocukların enerjilerini boşaltması için pek çok aktivite yaptıklarını, bunun yanı sıra bireysel ve grup danışmanlığı verdiklerini ve birçok program gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yerinden edilenlerin daha fazla psikolojik desteğe ihtiyacı var

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun sakiniyken, Cibaliya, Nusayrat, Refah ve Han Yunus'a uzanan bir göç sürecinden geçtiklerini paylaşan Filistinli anne İman el-Kefarne, "Son dönemde İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırılar arttı ve bizim de korkularımız katlandı. Özellikle de Mevasi katliamı ve okullara hiçbir uyarıda bulunmadan düzenlenen saldırılardan sonra kadın ve çocuklar daha çok korkar oldu." diye konuştu.

Yerinden edilenlerin psikolojik ve sosyal desteğe ve negatif enerjilerini boşaltmaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Kefarne, çocuklarının zor hayat şartlarının üstesinden gelmesine yardımcı olabilmeleri için annelere yönelik psikolojik desteğin genişletilmesini istedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan 11 yaşındaki Cemelat el-Mısri, geçen günlerde Han Yunus'un pek çok kez saldırıya maruz kaldığını ve çok korktuklarını, insanların korkuyla bölgeden kaçtığını söyledi.

"Korku içinde yaşıyorduk ama psikolojik ve sosyal destek etkinlikleriyle içinde bulunduğumuz atmosfer tamamen değişti, savaş ve korkuyu unuttuk ve eğlenceli etkinliklerin tadını çıkardık." diyen Mısri, saldırıların en kısa zamanda sona ermesini, evlerine ve okullarına geri dönmeyi istediğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki yerinden edilmiş kadın ve çocuklar saldırı ortamından uzaklaşıyor - Son Dakika

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