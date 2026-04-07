Gazze'de İnsanlık Sınavı: İsrail'in İdam Yasası ve Bölgeyi Ateşe Verme Tehdidi

Gazze halkı, dünyayı uyandırmak için seslendi, ancak kimse duymadı ve insanlık büyük bir sınavı kaybetti. İsrail, soykırımın 'ikinci aşaması' olarak Filistinlilere yönelik bir idam yasası çıkardı, suç sadece Filistinli olmak ve insan kalmak. Bu barbarlık, tarihte benzeri görülmemiş bir ölçekte ve cezasız kalıyor.

İsrail hapishanelerinde binlerce esir, işkence ve ölümler devam ederken, toprağın altında kaç kişinin öldürüldüğü bilinmiyor. İsrail, sadece Gazze'de değil, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Akdeniz'i savaş alanına çevirerek bütün bölgeyi tehdit ediyor. Türkiye, bu karmaşada kritik bir rol oynayarak İsrail'i durdurabilecek tek ülke olarak öne çıkıyor.

Filistin halkının silahlandırılması, İsrail'e karşı saldırı pozisyonuna geçilmesi ve coğrafyanın bir silaha dönüştürülmesi gerektiği vurgulanıyor. ABD'nin İsrail'i koruma imkânının kalmadığı belirtilerek, bölge ülkelerinin acilen harekete geçmesi ve İsrail ile savaş haline girilmesi çağrısı yapılıyor. Aksi takdirde, bugünün sessizliği yarın daha büyük felaketlere yol açabilir.