Gazze'den Mısır'a 46 Hasta Nakledildi - Son Dakika
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Gazze'den Mısır'a 46 Hasta Nakledildi

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Gazze'de tedavi gören 46 Filistinli hasta, ateşkes sonrası Mısır'a geçiş yaptı.

02.02.2025 21:14
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- Gazze Şeridi'nde tedavi gören 46 Filistinli hasta Mısır'a nakledildi

GAZZE - Gazze Şeridi'nde tedavi gören 46 Filistinli hasta, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 8 ay sonra dün tekrar açılmasıyla başlayan Filistinli hastaların sevki devam ediyor. Sınırın açılmasının ikinci gününde de çoğu kanser olmak üzere kronik hastalıkları bulunan Filistinlilerin tedavileri için Mısır'a geçişleri devam etti. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nde sabah saatlerinde toplanan 46 hasta ve refakatçileri, belgelerin kontrolünün ardından otobüsler ve ambulanslarla Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Filistinli İbrahim Lubbad, "Çocuğum birden fazla göz hastalığından muzdarip ve tedavi üç aşamalıydı. Tedavinin ilk aşaması savaştan önceydi, ancak savaş nedeniyle tedavi süreci durdu ve gerekli ilaçları alamadım. Bu da ağırlaşmasına ve durumun kötüleşmesine neden oldu. Bugün oğlum tedavi için yurt dışına gidiyor. Umarım iyileşir ve iyi olur" dedi.

Hasta yakını Ibtisam Al-Alul ise, kardeşinin Akdeniz Anemisi hastası olduğunu söyleyerek, tedavisini tamamlamak için Gazze'den ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Al-Alul, "Filistin Kızılayı dün bizimle temasa geçti ve bu sabah Mısır'a gitmek üzere hazırlanmamızı söyledi" ifadelerini kullandı.

Mısır'a nakledilen 46 hasta ve refakatçileri, Mısırlı sağlık ekipleri tarafından karşılandı. Refah Sınır Kapısı'nın açılması, her gün 50 hastanın tedavi için refakatçileriyle birlikte Mısır'a geçmesine izin verilmesini içeren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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