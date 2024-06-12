Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle kurbanlık sıkıntısı yaşanıyor

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Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, bu yıl Kurban Bayramı'nı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların gölgesinde birçoğu sevdiklerinin yokluğu nedeniyle hüzünle ve kurbanlık alamadan karşılıyor.

AA muhabirine konuşan Filistinli hayvancılar ve vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze'ye 9 aydır sürdürdüğü saldırıların bu yıl Kurban Bayramı sezonunu "yıkıma uğrattığını" söyledi.

Her yıl bayram öncesi dekorasyonlar, ışıklar ve çocuklar için oyun alanlarıyla donatılan Gazze caddelerinde bu yıl yalnızca İsrail ordusunun geride bıraktığı yıkım ve sebep olduğu acıların izleri görülüyor.

Filistinlilerin "Helal pazarları" olarak adlandırdığı kurban pazarları, İsrail'in, 17 yıldır sürdürdüğü ablukasına ek olarak şiddetli saldırılarıyla insanlık felaketine sebep olduğu Gazze Şeridi'nde bu yıl kurulamadı.

Gazze'de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının, İsrail saldırıları ve ablukası sebebiyle açlık tehdidi altında kalan vatandaşlara gıda temin etmek için Gazze Şeridi'ndeki besi hayvanlarını tükettiği belirtiliyor.

Gazze Şeridi'nde az miktarda kalan kurbanlıkların fiyatlarında ciddi bir artış görülürken, İsrail saldırılarıyla işlerini kaybeden Filistinlilerin büyük çoğunluğunun satın alma gücü son derece gerilemiş durumda.

İsrail ordusunun, Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda çiftlikleri de hedef alması ise kurbanlık hayvanların azalmasının sebepleri arasında yer alıyor.

"Kurbanlıksız Kurban Bayramı"

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde çiftliği bulunan Samih Abdulcevad, Gazze sınırlarının kapalı olması ve hayvanların getirilememesi sebebiyle bu yıl kurbanlık sıkıntısının yaşandığını söyledi.

Abdulcevad, "İsrail ordusu, savaşın başlangıcından bu yana hayvan çiftliklerini yok etti ve hayvanları öldürdü." dedi.

"Bu yıl kurbanlık sayısı çok az." diyen Abdulcevad, Gazze sınırlarının kapalı olması nedeniyle kurbanlık fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını ve insanların kurbanlık alamadığını belirtti.

Filistinli besici Abdvulcevad, Gazze'de bu yıl kurban kesmek isteyenlerin sayısının, geçen sene ki rakamın yüzde 2'sini geçmediğini söyledi.

Abdulcevad, "Her yıl bu zamanlarda çiftlik, inek ve koyunlarla dolar, vatandaşlar ve hayır kurumlarından büyük bir talep olurdu. Ancak bu yıl çiftlikte kimse yok, az sayıdaki koyun ve inekten başka bir şey yok ve insanların satın alma gücü de yok." diye konuştu.

Besiciliğin karşılaştığı zorluklara ilişkin Abdulcevad, artan fiyatlar nedeniyle hayvanların ihtiyaç duyduğu yemleri elde etmenin son derece sıkıntılı bir hal aldığını, dolayısıyla hayvanları korumanın zor olduğunu ifade etti.

Kilosu 5,4 dolar olan kurbanlık fiyatı 27 dolara çıktı

Filistinli Mahmud el-Kudra, İsrail saldırıları ve bunun tetiklediği zorlu ekonomik şartlar sebebiyle bu yıl kurban ibadetini yerine getirememekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Kudra, "Önceki bayramlarda kurban keserdim ama bu sene fiyatlardaki ciddi artış ve imkanların yetersizliği sebebiyle kesemeyeceğim. Ancak yurt dışındaki bir yakınıma vekaleten kurbanlık alacağım." dedi.

Kudra, geçen sene 5,4 dolar olan canlı kurbanlığın kilogram fiyatının bu yıl 27 dolara çıktığına dikkati çekti.

Kurbanlıkların az olmasına da değinen Kudra, kurban kesecek ekonomik güce sahip olanların da bu sefer kurbanlık bulmakta zorluk çektiğini söyledi.

Kudra, "Bugün, gerekli ağırlıkta ve iyi türde hayvanların bulunmaması nedeniyle uygun bir kurban bulmak zor. Bulunan hayvanlar da çok zayıf, en büyük koyun 50 kiloyu geçmiyor." ifadesini kullandı.

"Her yıl kurban keserdim, artık günlük ihtiyaçlarımızı zor karışılıyoruz"

İsrail'in Gazze halkına dayattığı zor yaşam koşullarından muzdarip olan Filistinli Eymen Hamid, "Büyük küçük herkesin yüzünü güldüren kurban kesme ibadetini eda etmeyi yıllardır bir kez bile bırakmadım. Ancak bu yıl savaş, yaşadığımız zorlu ekonomik koşullar sebebiyle bizi bundan mahrum etti." sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

İsrail saldırılarından önce pazarlama ve dağıtım işinde çalıştığını söyleyan Hamid, "Artık günlük ihtiyaçlarımızı zor karşılıyoruz. Hatta yurt dışındaki akraba ve arkadaşlarımız bile Gazze'de kurban kesmek için para göndermeye karar verdiler, bazıları yüzde 400'ü aşan kurban fiyatlarındaki artış karşısında hayrete düştüler." şeklinde konuştu.

Gazze'deki Tarım Bakanlığı, Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, kurban bayramında 17 bin büyük baş, 24 bin küçük baş hayvanın kesildiği, kurban kesen aile sayısının yaklaşık 130 bin olduğunu ve bu sayının, toplam nüfusun yüzde 28'ine tekabül ettiğini açıklamıştı.

Filistin Alimler Birliği ise 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, "ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların, Umre ve nafile Hac'dan daha öncelikli olduğunu" belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürüldü, 84 bin 832 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.