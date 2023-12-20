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Gazze İçin Ben de Oradayım Konseri Canlı Yayında - Son Dakika
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Gazze İçin Ben de Oradayım Konseri Canlı Yayında

Türkiye'den ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 'Gazze İçin Ben de Oradayım' konseri, bu akşam canlı yayında TRT Müzik ekranında izleyiciyle buluşacak. Programda sahne alacak sanatçılar ve sevilen isimler geceye canlı bağlantıyla katılacak. Konserin tüm geliri Gazze'ye bağışlanacak.

Gazze İçin Ben de Oradayım Konseri Canlı Yayında
20.12.2023 - 15:03,
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Türkiye'den ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek "Gazze İçin Ben de Oradayım" konseri, bu akşam canlı yayında TRT Müzik ekranında izleyiciyle buluşacak.

TRT'ten yapılan açıklamaya göre, Sanat Hayattır Derneği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saat 20.00'de ekrana gelecek.

Okan Bayülgen ile Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu üstleneceği programda, Gazze için ateşkes çağrısı yapılacak.

Programda sahne alacak sanatçıların yanı sıra sevilen pek çok isim de geceye canlı bağlantıyla katılacak.

Gecede yer alacak sanatçılar arasında Yavuz Bingöl, Emel Mathlouthi, Alim Qasımov, Azerin, Antakya Medeniyetler Korosu, Fahir Atakoğlu, Orhan Hakalmaz, Elif Buse Doğan, Ercan Saatçi, Özhan Eren, Ahmet Koç, Ali Mahzuni, Yiğit Mahzuni, Aykut Arslan, Audrey Wozniak, Oktay Üst, İbrahim Sadri ve Sinan Akçıl bulunuyor.

Programın tüm bilet ve SMS geliri "Sanat Hayattır Derneği" tarafından, KIZILAY aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze İçin Ben de Oradayım Konseri Canlı Yayında - Son Dakika
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