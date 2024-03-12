Gazze için eylem çağrısı afişlerinin yer aldığı sergi açıldı

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İsrail işgali altındaki Gazze için eylem çağrısında bulunulan afişlerin yer aldığı sergi açıldı.

Albayrak Medya işbirliğiyle TÜGVA Genel Merkezi'nde açılışı yapılan sergide 42 ayrı "eylem çağrısı" afişiyle Gazze'de yaşanan savaş suçlarına dikkat çekiliyor.

" Filistin'de bir anne çocuğunu iki kez taşır", "Tarihin haklı tarafında ol" ve "Geri döneceğiz" gibi ifadeler yer alan afişlerin farkındalık oluşturması amaçlanıyor.

Sergi açılışında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Filistin'de yaşananlara sessiz kalmamak gerektiğini belirterek, "Sanatçılar kendi dillerinde bu zulmü, haykırışı ve isyanı eserleriyle gönüllere nakşetmek için çok kıymetli bir çaba gösterdiler." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi. Gençleri sergiye davet eden Beşinci, "Bugün çok anlamlı bir işi sizin hizmetine sunuyoruz. Bu sergi sadece 42 tane afiş değil, bizim bundan sonraki yaşam biçimimizdir." diye konuştu.

Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ise, "Bir şeyi uzun uzun anlatmaktan daha tesirli olanın, bazen tek bir görsel olabileceğini gördük. Grafik tasarım ekibimiz bu süreçte çok önemli bir iş yaparak İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı tüm boyutlarıyla görsellere yansıttı. Elimizdeki en büyük silah olan boykotu ve savaşın en büyük suçlularını afişler sayesinde zihinlere kazıdık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı.

Sergi, 15 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.