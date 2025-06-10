Gazze İçin Mağrib Direniş Konvoyu Libya'da

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Cezayir, Tunus ve Moritanyalı yüzlerce aktivistin oluşturduğu "Mağrib Direniş Konvoyu" Libya topraklarına girdi.

Tunus-Libya sınır kapısı Ras Cedir'den ülkeye geçen konvoyu gece saatlerinde yüzlerce Libyalı karşıladı.

Ras Cedir'de geceleyen konvoy, Libya'daki ilk durağı başkent yakınlarındaki Zaviye kentine doğru ilerliyor.

Libyalı aktivistlerin de katılması beklenen konvoyun ülkenin batısında Misrata kentinde de durması planlanıyor.

12 otobüs ve 100 araçtan oluşan konvoya binin üzerinde aktivist bulunuyor

Tunus merkezli Bağımsız Filistin'le Dayanışma Koordinasyonu öncülüğünde düzenlenen Kafilenin Sözcüsü Dr. Muhammed Emin Bennur dün Tunus'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye ulaşıncaya kadar kafileye binlerce kişinin katılmasını beklediğini söylemişti.

Bennur açıklamasında, "Bu konvoy, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya'dan 30'dan fazla ülkenin katıldığı küresel bir girişimin parçası. Gazze'ye kara, deniz ve hava yoluyla ulaşmayı amaçlayan farklı organizasyonlarla eş zamanlı hareket ediyoruz. Bizim hedefimiz kara yoluyla Gazze ulaşmak ve yolculuk boyunca yapacağımız etkinlikler ile Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmak." ifadelerini kullanmıştı.