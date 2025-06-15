Gazze İçin Miting ve Spor Etkinlikleri

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenecek "Özgür Gazze Mitingi"ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar izleniyor.

(Kudüs/Tahran)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30/11.30)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Millet Ligi'nin Çin'de gerçekleştirilen ilk haftasında dördüncü ve son maçını Çin ile yapacak.

(Şian/10.00)

2- Eyüpspor Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin için Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.

(İstanbul/16.00)

3- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 6. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Rimini/12.00/15.00)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu onuncu ayağı Kanada Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Montreal/21.00)

5- FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de başlayacak. Organizasyonun açılış maçında A Grubu'nda El Ahli ile Inter Miami karşı karşıya gelecek. C Grubu'nda Bayern Münih-Auckland City, B Grubu'nda PSG- Atletico Madrid müsabakaları oynanacak.

(Miami/03.00/Cincinnati/19.00/Pasadena/22.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.