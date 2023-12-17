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Gazze konusunda medyada içeriğin gücü masaya yatırıldı - Son Dakika
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Gazze konusunda medyada içeriğin gücü masaya yatırıldı

TRT tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Belgesel Ödülleri" kapsamında "Gazze Gerçeği - İnsanlığın Çığlığı ve İçeriğin Gücü" paneli düzenlendi.

Gazze konusunda medyada içeriğin gücü masaya yatırıldı
17.12.2023 - 12:26,  Güncelleme: 12:38
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TRT tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Belgesel Ödülleri" kapsamında "Gazze Gerçeği - İnsanlığın Çığlığı ve İçeriğin Gücü" paneli düzenlendi.

Fişekhane'de gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Ahmet Canbaz'ın üstlendiği panelde, oyuncu Reshad Strik, yönetmen Nawras Abu Saleh, yazar Jeeny Molendyk Divleli ve Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Zeliha Eliaçık konuşmacı olarak yer aldı.

Eliaçık, yıllardır Anadolu Ajansı haber ekiplerinin Filistin'de, Gazze'de görev yaptığını ve orada birebir konuşabileceği aktörlerin olduğunu aktararak, "Böylelikle bize teyitli haberler iletiyorlar. Evet, sosyal medyada pek çok habere ulaşma imkanı var ama bunlar teyitli değil, güvenilir kaynaklardan değil. Anadolu Ajansı bir haber kaynağı olarak bu konuda bir kez daha rüştünü ispat etti." dedi.

Ajans çalışanlarından Gazze'de yaşayan birçok basın mensubunun görev başında şehit olduğunu hatırlatan Eliaçık, "Gazze'ye dışarıdan gazeteciler giremediği için biz ne kadar çok sesimizi yükseltirsek, oradakileri kendi vatanımıza taşırsak o insanların üzerindeki baskıyı, susturulmayı hafifletmiş olacağız." diye konuştu.

"60 yıldır bir yerde ezildiğinizi, kuşatıldığınızı hayal edin"

Filistinli yönetmen ve senarist Nawras Abu Saleh, Filistin'den uzaklaştıktan sonra savaş hakkında birçok bakış açısına şahit olduğunu belirterek, Filistinlilerin 7 Ekim'den bu yana değil, uzun yıllardır mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Saleh, oradaki insanların Gazze'de sınırından çıkamadığını, seyahat edemediğini, gerekli ilaçları bulamadıklarını anlatarak, "Bir mücadele içinde yaşıyoruz arkadaşlar. Bazen trafikten dolayı Fatih'ten Üsküdar'a geçemediğinizde kendinizi cehennemde gibi hissedersiniz. Bu bakımdan 60 yıldır bir yerde ezildiğinizi, kuşatıldığınızı hayal edin." ifadelerini kullandı.

Kanadalı yazar Jeeny Molendyk Divleli de Türk ve Batı basınından yaşanan olayları izlemenin farklı ve şaşırtıcı olduğunu dile getirerek, medyadaki imaj farklılıklarından bahsetti.

Divleli, kendi sosyal medya platformundan insani bir sorumluluk adına Filistin hakkında sürekli konuşmaya çalıştığını dile getirerek, "Biz bugün Filistinlilerin yanında fiziksel olarak duramazsak da oraya gidemesek de kişisel olarak ortada evimizden bile olabiliriz. Müslümanlar olarak Hristiyan kardeşlerimizle birlikte Filistinlilerin seslerini yükseltebiliriz. Sosyal medyadan paylaşabiliriz." dedi.

"Sosyal medya sayesinde Gazze'de yaşanan soykırımı ABD'de gösterebiliyoruz"

Oyuncu Reshad Strik ise "Sinema, sosyal medya ve medyanın önemini daha önce de gördük, 11 Eylül'de yaşananlar Müslümanları bir araya getirmişti. Özellikle bu kez internet ve sosyal medya sayesinde Gazze'de yaşanan soykırımı ABD'de gösterebiliyoruz. Yani Filistinlilerin yaşadığı koşullar insanlık dışı. Bu koşullar Batı dünyasının hayvanlara yönelik muamelesinden daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman Filistin'e gitmek istediğini dile getiren Strik, "Umarım herkes oraya gider, Çünkü bu gerçekten harika bir deneyim olur. Yani tüm Kudüs şehrini görün. Kudüs, akıllara durgunluk veren bir yer. Mescid-i Aksa olağanüstü ve ilk kıble. Bunun cazibesini hissediyorsun. Umarım herkes bu şansı bir gün yakalar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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