Gazze'nin batısındaki Ensar kavşağında İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'in Gazze'nin batısındaki Ensar kavşağında düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Şifa Hastanesi sağlık kaynaklarına göre saldırıda çok sayıda kişi de ağır yaralandı.
GAZZE, 24 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'de düzenlediği İHA saldırısının ardından yanan araç, 23 Kasım 2026.
Şifa Hastanesi sağlık kaynaklarının bildirdiğine göre İsrail'in Gazze'nin batısındaki Ensar kavşağında düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de ağır yaralandı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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