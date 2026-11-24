GAZZE, 24 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'de düzenlediği İHA saldırısının ardından yanan araç, 23 Kasım 2026.

Şifa Hastanesi sağlık kaynaklarının bildirdiğine göre İsrail'in Gazze'nin batısındaki Ensar kavşağında düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de ağır yaralandı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)