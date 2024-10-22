Gazze'nin kuzeyindekiler, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını kefensiz defnediyor

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İsrail ordusunun 18 gündür sıkı ablukaya alarak şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Meşru Beyt Lahiya sakinleri, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını kefensiz defnediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine yiyecek, su ve insani yardımlarını girişini engelleyip kuşatmasını sürdürerek soykırım suçu işlemeye devam ediyor.

Bölgeye hava saldırılarını da sürdüren İsrail ordusu, binaları havaya uçurmaya ve mahalleleri yok eden yıkımlarını sürdürüyor.

Hastanelerde dahi kefen kalmadı

AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun dün akşamdan itibaren kuzeyde Cibaliya Mülteci Kampı'ndan kaçmak zorunda kalan on binlerce Filistinlinin sığındığı Meşru Beyt Lahiya bölgesini kuşatmaya aldığını anlattı.

İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerin kuşatma altına alınan bölgeye şiddetli saldırılar düzenlediğini aktaran görgü tanıkları, söz konusu saldırılar sonucu onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin yolları kapatması ve saldırılarını aralıksız olarak sürdürmesi nedeniyle sivil savunma veya sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşamadığına dikkati çekti.

Gazze'deki hastane kaynakları da İsrail ordusunun devam eden ağır bombardımanda artan can kayıpları ve ablukaya bağlı olarak yeni kefenlerin bölgeye ulaşmaması nedeniyle hastanelerde dahi kefen bulunamadığını kaydetti.

İsrail ordusu, bölgedeki vatandaşların güneye tehcirini istedi

Bu arada İsrail ordusu, bu sabah Filistinlilere "bölgeyi derhal terk ederek güneye gitmelerini" istediği broşürleri, Meşru Beyt Lahiya bölgesine havadan attı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun havadan attığı broşürlerle eş zamanlı olarak bölgeye yönelik şiddetli saldırılar başlattığını ifade etti.

"Saldırılar sabahtan beri bir dakika dahi durmadı"

Meşru Beyt Lahiya bölgesine sığınanlardan Muhammed el-Makadime, AA'ya yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya bölgesine yönelik saldırıları sabahtan beri bir dakika dahi durmadı." dedi.

İsrail ordusunun kuşatma altına aldığı bölgeye düzenlediği saldırılar sonucu onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını dile getiren Makadime, "İsrail'in sürdürdüğü abluka nedeniyle kefen bulamayan vatandaşlar, yakınlarını kefensiz toprağa veriyor." diye konuştu.

Meşru Beyt Lahiya bölgesi yakınlarındaki Kemal Advan Hastanesinin de kuşatma altında olduğu ve sağlık ekiplerinin vurulan yerlere gidemediğini söyleyen Makadime, İsrail ordusunun dronlara monte ettiği ses cihazlarıyla vatandaşların güneye doğru göçünü istediğini söyledi.

Makadime, Filistinlilerden binlercesinin söz konusu çağrılara uymayarak sığınma merkezleri ve evlerinden ayrılmadığını kaydetti.

"Bölgede tam anlamıyla bir felaketi yaşıyoruz"

Meşru Beyt Lahiya bölgesine sığınan Fevzi Abdulgani de "Bölgede tam anlamıyla bir felaketi yaşıyoruz. Yerinden edilen binlerce Filistinli, İsrail ordusunun saldırıları altında mahsur kalmış halde nereye gideceklerini bilemiyorlar." diye konuştu.

Bugün sabah saatlerinde Meşru Beyt Lahiya sakinleri olarak çok zor anlar yaşadıklarını dile getiren Abdulgani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerin cesetleri ile yaralılar yollarda duruyordu. Büyük zorluklarla toplanan cesetler hastaneye götürülmeden toprağa verildi. Şehitlerin kefensiz toprağa verilmesi çok zor bir şey. Kefensiz defnedilen o cesetlerin birkaç gün sonra sokak köpekleri tarafından çıkarılabilir."

Filistinli Abdulgani, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü suçlara dünyanın sessiz kalmasına anlam veremediklerini de vurguladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi kaynakları da İsrail ablukası nedeniyle birçok malzemenin yanı sıra kefenlerin de tükendiğini belirtti.

Bu arada sosyal medya kullanıcıları, Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan vatandaşlara, bulabildikleri kumaş parçalarını hastaneye ulaştırmaları çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.