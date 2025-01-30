Gazze'nin Yeniden İmarı 10-15 Yıl Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'nin Yeniden İmarı 10-15 Yıl Alacak

Trump'ın temsilcisi Witkoff, Gazze'nin yeniden imarının 10-15 yıl sürebileceğini açıkladı.

30.01.2025 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in 471 gün boyunca saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nin yeniden imarının 10 ila 15 yıl sürebileceğini belirtti.

Witkoff, İsrail'in Walla haber sitesine verdiği röportajda, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve Gazze'nin yeniden imarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'nu dün ziyaret eden ve bölgeyi helikopterle havadan da inceleyen Witkoff, İsrail saldırıları nedeniyle ağır yıkımın olduğu Gazze'de neredeyse geriye hiçbir şey kalmadığını dile getirdi.

Witkoff, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kuzeye döndüğünü ancak bölgede ne su ne de elektrik olduğunu kaydetti.

Gazze'deki enkazın kaldırılmasının yaklaşık 5 yıl zaman alacağını tahmin ettiğini belirten Witkoff, Gazze'nin yeniden imarının 10 ila 15 yıl arasında zaman alacağını söyledi.

"Gazze'de ayakta kalan bir şey yok"

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e sürülmesine ilişkin açıklaması sorulan Witkoff, bu konuyu ABD Başkanı'yla görüşmediğini aktardı.

Witkoff, bölgeye yaptığı ziyarette Gazze'nin "yaşanılamaz" bir yer olduğunu gördüğünü dile getirerek, "(Gazze'de) Ayakta kalan hiçbir şey yok. Çok sayıda patlamamış mühimmat var. Orada yürümek güvenli değil. Çok tehlikeli." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile varılan ateşkes sürecine "sadık" olduğunu savunan Witkoff, söz konusu ateşkesin birinci aşaması tamamlandıktan sonra ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, ateşkes sürecini ele almak için dün İsrail'e gelmiş ve Netanyahu'nun aralarında olduğu İsrailli yetkililerle görüşmüştü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'nin Yeniden İmarı 10-15 Yıl Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
22:47 Filistinli 12 yaşındaki Tesnim’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 01:35:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'nin Yeniden İmarı 10-15 Yıl Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.