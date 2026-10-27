Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkese rağmen son 24 saatte 6 Filistinlinin öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkese rağmen son 24 saatte 6 Filistinlinin öldüğünü duyurdu

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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen son 24 saatte 6 Filistinliyi öldürdüğünü, 32 kişiyi yaraladığını bildirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 1565 kişi öldü, 5 bin 640 kişi yaralandı; Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 74 bin 561 oldu.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 6 kişinin cenazesi ile 32 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1565 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 640 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 841 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 561'e, yaralı sayısının 175 bin 759'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkese rağmen son 24 saatte 6 Filistinlinin öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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