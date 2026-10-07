Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in iddialarını reddedip acil müdahale çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in iddialarını reddedip acil müdahale çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastanelerde silahlı kişiler bulunduğuna dair iddialarını asılsız diye reddetti. Sözcü Halil ed-Dekran, tesislerin kapılarının uluslararası kuruluşlara açık olduğunu belirterek BM'ye sağlık personelini korumak için acil müdahale çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in soykırımın başlamasıyla 3 yıldır defalarca hedef alarak çökme noktasına getirdiği sağlık sistemini daha fazla yok etmek için asılsız iddialar ortaya attığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Halil ed-Dekran, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Dekran, İsrail ordu yetkililerinin "hastanelerde silah veya silahlı kişilerin bulunduğuna dair" sağlık tesislerine yönelik asılsız ve yanıltıcı iddiaları yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Söz konusu iddiaları kesin bir dille reddeden Dekran, bu söylemlerin sağlık altyapısından geriye kalanları da tamamen yok etmek için uydurulmuş iddialar olduğunu vurguladı.

Hastaneler ve tıbbi merkezlerde sadece yaşam mücadelesi veren hasta ve yaralılar ile kısıtlı imkanlarla görev yapan sağlık personelinin bulunduğunu aktaran Dekran, sağlık sektörünün ağır ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşadığına dikkati çekti.

Tüm hastane ve sağlık tesislerinin kapıları uluslararası kuruluşlara açık

Dekran, Gazze'deki tüm hastane ve sağlık tesislerinin kapılarının uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine açık olduğunu ifade ederek, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler kurumlarına sağlık personelini ve tesislerini korumak için acil müdahale çağrısında bulundu.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialarını, bölgede kalan hastaneleri hedef almak için bahane olarak kullanabileceği uyarısında bulunulmuştu.

İsrail ordusundan tehdit

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın hastaneleri ve sağlık tesislerini askeri amaçlarla kullandığını iddia etmişti.

Waweya, bu faaliyetlerin durmaması halinde İsrail ordusunun "tehdit kaynağı" olarak nitelendirdiği hedeflere karşı harekete geçeceği tehdidinde bulunmuş, iddialarını destekleyen herhangi bir kanıt ise sunmamıştı.

Kaynak: AA
Sağlık BakanlığıSavaş ve ÇatışmaSağlıkİsrailGüncelSözcüGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
15:49
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:01:50. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in iddialarını reddedip acil müdahale çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei