Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardım girişini kısıtladığı bölgede tıbbi tekstilin tükenmesi nedeniyle ameliyatların durabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, İsrail'in yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'ne tıbbi tekstil girişini engellemesi sonucu bakanlığa bağlı depolar, hastaneler ve sağlık tesislerindeki stokların tamamen tükendiği kaydedildi.

Açıklamada, tıbbi tekstil stoklarının tükenmesinin temel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.

Sağlık ekiplerinin çalışması ve hastaların bakımı için gerekli malzemelerin bulunmaması nedeniyle ameliyatların durabileceği kaydedilen açıklamada, hastanelerin yatış ve kabul bölümlerindeki hizmetlerin aksayabileceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık standartlarına uygun kumaşların yerel piyasada da bulunmaması nedeniyle Bakanlığın satın alma girişimlerinin sonuçsuz kaldığı kaydedildi.

Tıbbi malzeme ve kumaşların Gazze'ye girişinin engellenmesinden kaynaklanan sağlık sorunlarından İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası kurumlara, bağışçı kuruluşlara ve insani yardım örgütlerine acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de uyguladığı abluka ve insani yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar sürüyor.

İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının sürmesi nedeniyle saldırılarla büyük ölçüde hasar gören sağlık sistemi, temel hizmetleri dahi karşılamakta zorlanıyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 176 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.