Gazze Şeridi'nde 1 Milyon Bulaşıcı Hastalık Vakası Tespit Edildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1 milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildiğini belirterek Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçme çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 150 gündür devam ettiğine dikkati çekerek, "Bir milyona yakın bulaşıcı hastalık vakası tespit ettik ve tedavi için gerekli tıbbi imkanlar mevcut değil. İşgal devleti İsrail, kasıtlı şekilde salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açıyor ve tarifi mümkün olmayan bir insani ve sağlık felaketine neden oluyor." ifadesini kullandı.
Gerekli tıbbi yardımın sağlanmaması halinde durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan Kudra, BM'ye "Gazze halkının kurtarılması için harekete geçme çağrısı" yaptı.
Kudra, İsrail güçlerinin hastaneleri ve sağlık merkezlerini yıktığını, sağlık personelini öldürdüğü ya da alıkoyduğunu, Gazze'nin kuzeyindeki durumunun ise çok daha kötü olduğunu vurguladı.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 152 sağlık kuruluşunu hedef alarak 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı, genel durumları iyi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide 23 eser bulunuyor ve Erdem, sergiyi üniversitede açarak öğrenci kazanmayı hedeflediğini belirtti. Eserler, endonezya ve Tayland bölgelerinden ithal edilen istiridye kabukları üzerine kesme sanatıyla yapıldı.
Kayseri'de bir taksi durağında yolcu alma nedeniyle çıkan tartışmada R.D. isimli taksici, meslektaşı Ali Demirel'i bıçaklayarak öldürmüştü. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda R.D.'ye 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık M.D.'ye ise oğluna yardım etmek suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı. Çevre illerden gelen 12 sağlık personeli eğitime katıldı. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, eğitim programlarının sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Eğitim programı, yoğun bakım hemşireliği konusunda sunumlarla devam edecek ve başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.
Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde kesim sırasında patlayan tanker kazasında 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı olayda bir can kaybı daha bildirildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İş Birliği Ortaklıkları (KA220-HED) çağrısı kapsamında desteklenmeye değer görülen 'Innovative Tools to Digitize The East and West Cultural Heritage: A Digital Game Design Methodology Guide' projesi, somut ve somut olmayan kültürel mirasın dijital oyunlarla aktarımı için etkin iş birliği geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısına ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman da katılarak bir açılış konuşması yaptı. Proje, dijital oyun tasarımlarının kullanılmasıyla somut ve somut olmayan kültürel mirasın geleceğe aktarılmasını amaçlamaktadır. Projenin paydaşları arasında ESOGÜ'nün yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Universita' Degli Studi Di Firenze, Polythecnic University of Catalonia, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Bakü Azerbaycan, Non Formal Education For Youth Gençlik için Yaygın Eğitim Derneği Ukrayna ve Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği yer almaktadır. Projenin ikinci toplantısı ise Mayıs ayında İspanya'da gerçekleştirilecektir.
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