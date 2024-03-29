Gazze\'deki 12 yaşındaki çocuk, hastane personeline yardım ediyor

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan 12 yaşındaki Zekeriya es-Sersek, küçük bedenine aldırış etmeksizin hastane personeline yardım etmeye çalışıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Hastanelerin bombalandığı, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğinin çekildiği bölgede sağlık ekipleri ellerinden gelen çabayı sarf ederek yaralıları tedavi etmeye çalışıyor.
Filistinli 12 yaşındaki Zekeriya es-Sersek de hastane koridorlarında koşturarak, hasta ve yaralılara yardımcı olmaya çalışıyor.
Saldırılar nedeniyle yerinden edilerek ailesiyle birlikte Deyr el-Belah kentine sığınan Sersek, Aksa Şehitleri Hastanesinde gönüllü olarak görev yapıyor.
Mavi önlüğüyle hastane koridorlarında gezen Sersek, doktorlara tıbbi malzemeler taşımanın yanı sıra hastaları acile taşıyan hemşirelere yardım etmek ve hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba harcıyor.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 597 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 454 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 249 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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