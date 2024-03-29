Gazze'deki 12 yaşındaki çocuk, hastane personeline yardım ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki 12 yaşındaki çocuk, hastane personeline yardım ediyor

Gazze\'deki 12 yaşındaki çocuk, hastane personeline yardım ediyor

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan 12 yaşındaki Zekeriya es-Sersek, küçük bedenine aldırış etmeksizin hastane personeline yardım etmeye çalışıyor. Saldırılar nedeniyle yerinden edilen Sersek, gönüllü olarak hastanede görev yapıyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

29.03.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan 12 yaşındaki Zekeriya es-Sersek, küçük bedenine aldırış etmeksizin hastane personeline yardım etmeye çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Hastanelerin bombalandığı, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğinin çekildiği bölgede sağlık ekipleri ellerinden gelen çabayı sarf ederek yaralıları tedavi etmeye çalışıyor.

Filistinli 12 yaşındaki Zekeriya es-Sersek de hastane koridorlarında koşturarak, hasta ve yaralılara yardımcı olmaya çalışıyor.

Saldırılar nedeniyle yerinden edilerek ailesiyle birlikte Deyr el-Belah kentine sığınan Sersek, Aksa Şehitleri Hastanesinde gönüllü olarak görev yapıyor.

Mavi önlüğüyle hastane koridorlarında gezen Sersek, doktorlara tıbbi malzemeler taşımanın yanı sıra hastaları acile taşıyan hemşirelere yardım etmek ve hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba harcıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 597 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 454 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 249 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki 12 yaşındaki çocuk, hastane personeline yardım ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Kütahya'da ziyaretlerde bulundu
    16:35 Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret ederek genel durum hakkında bilgi aldı ve istişarelerde bulundu. Ayrıca AK Parti ve MHP teşkilatlarının seçim stantlarını ziyaret eden Bakan Özhaseki, vatandaşlara fidan dağıttı. Cuma namazını Kütahya Ulu Cami'de kılan Bakan Özhaseki, Tavşanlı ilçesinde miting yapmak üzere yola çıktı.

  • Tunceli'de sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi
    16:34 Tunceli'de sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi

    Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları için eğitim düzenlendi. Eğitimde, sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.

  • Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu Hedef Aldı:
    16:33 Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu Hedef Aldı: "İstanbul İçler Acısı Bir Hale Gelmiştir"

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli mitinginde Ekrem İmamoğlu dönemini eleştirerek, İstanbul'un içler acısı bir hale geldiğini söyledi. Ayrıca, depreme hazırlık için ayrılması gereken kaynakların başka amaçlar için kullanıldığını belirtti. Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ne yönelik de eleştirilerde bulundu ve 31 Mart seçimlerinde en hayırlı kararı vereceklerini söyledi.

  • Bursa Büyükşehir Belediyesi İlkokul Futbol Şenliği Sona Erdi
    16:33 Bursa Büyükşehir Belediyesi İlkokul Futbol Şenliği Sona Erdi

    Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere spor alışkanlığını kazandırmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri'nde ilkokul futbol şenliği sona erdi. Üç merkez ilçeden 107 takım 1287 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

  • Hamza Dağ: Basmane Çukuru'nu çözmek bize nasip olacak
    16:33 Hamza Dağ: Basmane Çukuru'nu çözmek bize nasip olacak

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Basmane Çukuru'nun çözümü için önemli mesafe kat edeceklerini belirtti.

  • Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanları basın toplantısı düzenledi
    16:32 Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanları basın toplantısı düzenledi

    Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanları, seçime 1 gün kala basınla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, seçimi alacaklarını ileri sürerek umutlu olduklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş ise doğaya zarar verenleri karşısında bulacağını söyledi.

  • Bandırma'da hırsızlık şüphelisi çatı katında yakalandı
    16:31 Bandırma'da hırsızlık şüphelisi çatı katında yakalandı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Sunullah Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Titiz bir çalışma sonucunda hırsızlık zanlısı, yan binanın çatısında saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli üzerinde yapılan aramada çalıntı para ve banka kartları ele geçirildi. 28 yaşındaki şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

  • Gaziantep'te minibüsle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
    16:31 Gaziantep'te minibüsle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsle otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
    16:31 Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

    Erzurum Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan çalışmalar ve alınan kararlar ele alındı.

  • Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27. yılında sinemaseverlerle buluşuyor
    16:30 Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27. yılında sinemaseverlerle buluşuyor

    Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Festivalde, Onur, Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı ödülleri sahiplerini bulacak. Festivalin teması bu yıl 'Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla' olarak belirlendi. Festivalin film seçkisi ve programı ise yakın zamanda açıklanacak. Açılış töreninde ödüller sahiplerine takdim edilecek.


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:17 İstanbul’da iş yerinde öldürülen kişinin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm İstanbul'da iş yerinde öldürülen kişinin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 16:37:23. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki 12 yaşındaki çocuk, hastane personeline yardım ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement