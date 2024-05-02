Gazze Şeridi\'nde Açlık Krizi: Temel İhtiyaçlar Karşılanamıyor

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ÇEKİM TARİHİ: 1 Mayıs 2024

1. Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çeşitli görüntüler

İsrail'in aylardır süren bombardıman ve ablukaları nedeniyle Gazze Şeridi korkunç bir insani krize sürüklenirken, açlık bölge halkının en acil sorunlarından biri haline geldi.

Geçen yıl Ekim ayında başlayan İsrail saldırıları sonrası temel ihtiyaç maddelerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine karayoluyla gönderilmesi iyice zorlaştı. Yerel halk büyük ölçüde havadan yardım gibi alternatif yollara bel bağlamış durumda.

"Zorlu yaşam koşulları nedeniyle çocuklarımıza yiyecek bulmak için buraya geliyoruz. Yardıma ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Çünkü temel ihtiyaçları bile karşılamayan küçük yardımlar için çok sayıda insan akın ediyor."

"Buraya yiyecek almak için geliyoruz. Gazze Şeridi'nde herkesin bir işi olması gerekirken, biz burada toplanıp tehlike ve yardım kavgaları da dahil olmak üzere pek çok soruna maruz kalıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)