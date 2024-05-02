Gazze Şeridi'nde Açlık Krizi: Temel İhtiyaçlar Karşılanamıyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Açlık Krizi: Temel İhtiyaçlar Karşılanamıyor

Gazze Şeridi\'nde Açlık Krizi: Temel İhtiyaçlar Karşılanamıyor

İsrail'in bombardıman ve ablukaları sonucu Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanıyor. Açlık, bölge halkının en acil sorunlarından biri haline gelmiş durumda. İsrail saldırıları nedeniyle temel ihtiyaç maddelerinin karayoluyla gönderilmesi zorlaşmış, halk havadan yardım bekliyor. Zorlu yaşam koşulları nedeniyle çocuklarını beslemekte güçlük çeken aileler, yardım almak için büyük zorluklarla karşılaşıyor. Gazze Şeridi'nde insani kriz devam ediyor.

02.05.2024 15:45
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ÇEKİM TARİHİ: 1 Mayıs 2024

1. Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çeşitli görüntüler

İsrail'in aylardır süren bombardıman ve ablukaları nedeniyle Gazze Şeridi korkunç bir insani krize sürüklenirken, açlık bölge halkının en acil sorunlarından biri haline geldi.

Geçen yıl Ekim ayında başlayan İsrail saldırıları sonrası temel ihtiyaç maddelerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine karayoluyla gönderilmesi iyice zorlaştı. Yerel halk büyük ölçüde havadan yardım gibi alternatif yollara bel bağlamış durumda.

"Zorlu yaşam koşulları nedeniyle çocuklarımıza yiyecek bulmak için buraya geliyoruz. Yardıma ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Çünkü temel ihtiyaçları bile karşılamayan küçük yardımlar için çok sayıda insan akın ediyor."

"Buraya yiyecek almak için geliyoruz. Gazze Şeridi'nde herkesin bir işi olması gerekirken, biz burada toplanıp tehlike ve yardım kavgaları da dahil olmak üzere pek çok soruna maruz kalıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Açlık Krizi: Temel İhtiyaçlar Karşılanamıyor - Son Dakika

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