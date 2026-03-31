Gazze Şeridi'nde İHA Saldırıları: 6 Ölü
Gazze Şeridi'nde İHA Saldırıları: 6 Ölü

31.03.2026 04:17
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bölgede ABD/İsrail-İran savaşının devam ettiği, Lübnan cephesinde de saldırıların sürdüğü bir ortamda İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına da devam ediyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısındaki El-Faluca bölgesinde sivillerin toplandığı bir noktayı hedef aldı.

İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Daha önce de Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen İHA saldırısında 3, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda 1, El-Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Salahaddin Caddesi'nde de 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 6 Filistinli de yaralanmıştı.

Böylelikle dün gün boyu düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Öte yandan görgü tanıklarının ifadelerine göre İsrail ordusu, Sarı Hat'tın doğusundaki binalar ile tesislerde de yıkım faaliyetlerine devam etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde İHA Saldırıları: 6 Ölü - Son Dakika

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İHA Saldırıları: 6 Ölü - Son Dakika
