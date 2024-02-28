Gazze Şeridi'nde İnsani Felaket: İsrail Saldırıları ve Yardım Engeli

İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürmesi ve insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle insani bir felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde son günlerde 4 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği ifade edildi.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, düzenlediği basın toplantısında hastanedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hastanede hastaları kurtarmak için yakıt yardımı çağrısını yineleyen Ebu Safiye, "Yakıt eksikliği nedeniyle hastane bugün itibarıyla hizmet dışı kalıyor." dedi.
Ebu Safiye, hastanedeki yakıt, ilaç ve gıda eksikliği sebebiyle hastaların öldüğüne dikkati çekerek, "Hastanede son günlerde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle 4 çocuk hayatını kaybetti. Hastanenin hizmet dışı kalması binlerce kişiyi sağlık hizmeti alma hakkından yoksun bırakacak." ifadesini kullandı.
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiye, daha önce, yetersiz imkanlar nedeniyle hastanede cerrahi operasyonların tamamen durduğunu açıklamıştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kemal Advan Hastanesine yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) sebebiyle hayati tehlikesi bulunan çok sayıda bebeğin getirildiği belirtilmişti.
Açıklamada, hastanedeki 2 bebeğin yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
İsrail ordusunun 145 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.
BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı. Bölgede 6 ila 59 ay arasındaki çocuklarda akıt gıda güvensizliği oranında ciddi bir artış yaşanıyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Gazze Şeridi'nde İnsani Felaket: İsrail Saldırıları ve Yardım Engeli - Son Dakika
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