Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırılarına rağmen Kur\'an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi devam ediyor

İsrail saldırıları nedeniyle zorunlu göçün yaşandığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, çadır kamplar ve sığınma merkezlerinde Kur'an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi veriliyor.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 300 bin olan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin nüfusu, kuzey bölgelerden devam eden göçün sonucunda 1 milyon 300 bine ulaştı. Gıda ve temiz suya erişimin sıkıntılı olduğu bölgede yerinden edilen Filistinliler olumsuz koşullara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Çadır kentler ve barınma merkezlerinde açılan ve gönüllü eğitmenlerin ders verdiği Kur'an-ı Kerim ve hafızlık kurslarında her yaştan binlerce kişi eğitimi alıyor.

Binlerce yerinden edilen Filistinlinin sığındığı Kudüs İlköğretim Okulunda hafızlık ve tecvid öğretmenliği yapan İntisar el-Arabid, AA muhabirine, İsrail saldırıları nedeniyle 3 aydır eğitim-öğretimin durduğunu, ancak kendisinin gönüllü olarak gruplar halinde aldığı öğrencilere tecvit çalıştırıp, hafızlık yaptırdığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampında yaşadığı evi terk edip Refah'a gelmek zorunda kaldıklarını belirten Arabid, "Cibaliye'den zorla göç etmek zorunda kaldık ve haftalardır bu okuldayız. Çocuklar ve kadınlar arasında büyük bir boşluk olduğunu fark ettim. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim öğretimi için sınıflar oluşturmayı düşündüm ve bu fikrim sığınma merkezinin idarecileri tarafından memnuniyetle karşılandı." dedi.

"Camilerimiz bombalansa da Kur'an-ı öğretmeye devam edeceğiz"

Arabid, önce sığınma merkezindeki kadınlardan hafızlık grupları oluşturmaya başladığını, ilk planda 80 kadının oluşturduğu 5 hafızlık grubuyla akşam namazından sonra ikişer saat çalışmalara başladığını ve hafızlık talebesi kadınların çoğunun Kur'an'dan 5 ile 15 cüz arasında ezber yapmayı başardığını anlattı.

İkinci aşama olarak kız ve erkek çocuklarından oluşan hafızlık grupları oluşturduğunu ve onların da bir kısmının 5, bir kısmının 15. cüze kadar ezberlediğini söyleyen Arabid, şöyle devam etti:

"İşgalci İsrail camileri yıkmış olmasına rağmen şu mesajın herkese ulaşmasını istiyoruz: Peygamber efendimiz (S.A.V.) bize topraklarımızda temiz olan her yerin mescit olduğunu öğretti. ve bu topraklarda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye ve öğretmeye devam edeceğiz. Okullarımız, camilerimiz, evlerimiz bombalansa da her nerede bulunursak hiçbir şey bizi çocuklarımıza bir harf bile olsa Kur'an'ı öğretmekten alıkoyamaz."

İntisar el-Arabid, her türlü koşullarda Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Zamanımı Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek doldurmaya çalışıyorum"

Hafızlık çadırında Nebe Suresini ezberleyen 7 yaşındaki Mahmud Sıyam da katıldığı hafızlık programında birinci haftanın sonunda Kur'an'ın son (30.) cüzünün ezberini yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

Filistinli çocuk, 3 aydır okula gitmediklerini ve zamanını Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek doldurmaya çalıştığını dile getirerek, "Kur'an'ın son cüzünün tamamını ezberledim, yarın da 29. cüzü ezberlemeye başlayacağım. İnşallah en kısa zamanda Kur'an'ın tamamını ezberlemeyi bitiririm." ifadelerini kullandı.

"Kur'an'a bağlı kalmak yaşadığımız acıdan kurtulmanın bir yolu"

Refah kentindeki Dar'ul İtkan Kur'an Kursu Müdürü Abdulmuti el-Ehras ise sığınma merkezleri ve çadır kamplarında 70 hafızlık merkezi açtıklarını söyledi.

Gazze'nin kuzeyinden Refah'a göçlerin başladığı ilk günlerde bu hafızlık merkezlerini açmaya başladıklarını aktaran Ehras, her yaştan, kadın erkek, çocuk büyük, binlerce yerinden edilen Filistinlinin bu merkezlerde hafızlık yaptığını ve Kur'an-ı öğrendiğini anlattı.

Kur'an'a bağlı kalarak yaşadıkları acılara dayandıklarını ifade eden Ehras, "Burada herkes Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye ve öğrenmeye sıkıca yapıştı ve herkes Kuran'a bağlı kalmanın halkımızın yaşadığı bu acı ve trajediden kurtulmanın bir yolu olduğunun farkında." şeklinde konuştu.