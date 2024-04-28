Humanity and Inclusion Gazze Şeridi'nde patlamamış mühimmatları inceliyor - Son Dakika
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Humanity and Inclusion Gazze Şeridi'nde patlamamış mühimmatları inceliyor

Humanity and Inclusion Gazze Şeridi\'nde patlamamış mühimmatları inceliyor

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Humanity and Inclusion, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında kullanılan ancak patlamamış büyük mühimmatları inceledi. İnceleme ekibi, patlamamış silahları belirleyerek güvenliği sağlamaya çalışıyor. Bölge sakinlerine, bu silahlara dokunmamaları ve haber vermeleri uyarısında bulunuldu.

28.04.2024 20:35
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Humanity and Inclusion isimli uluslararası bir sivil toplum kuruluşu, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde İsrail saldırılarında kullanılan ancak patlamamış büyük mühimmatları inceledi.

Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu ekibinden Nick, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arkamızdaki binada bulunan füze de dahil olmak üzere patlamamış silahları işaretlemek için buradayız." dedi.

Öncelikle atılan bombaların türünü belirlediklerini, daha sonra da güvenli olup olmadığını teyit ettiklerini belirten Nick, üçüncü adım olarak da herkesin güvenliği için bu mühimmatları başka bir yere taşıma imkanını araştırdıklarını aktardı.

Bölge sakinlerine, "Bu silahlara dokunmamalısınız, onlarla oynamamalısınız ve üzerlerinde durmamalısınız çünkü patlamamış bir füze bütün bir binayı yok etme kapasitesine sahiptir." mesajını verdiklerini kaydeden Nick, bu silahları bulanların haber vermeleri ve onlara hiç yaklaşmamaları gerektiğini vurguladı. Nick, "Bunlar oyuncak değil, vatandaşların hayatını tehdit eden tehlikeli şeyler." dedi.

Aktivistler tarafından sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde de, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle sokakları enkazlarla dolu Deyr el-Belah'taki binanın içinde patlamamış büyük bir füze görülüyor.

Altı ülkede şubesi bulunan Humanity and Inclusion, yoksulluk, dışlanma, çatışma ve felaket durumlarında engelli ve savunmasız insanlara yardım etmeyi amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını yürütüyor.

Birleşmiş Milletler de, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Nisan'da çekildiği Han Yunus'ta sokakların ve kamu alanlarının patlamamış mühimmatla dolu olduğunu, bunun çocuklar başta olmak üzere siviller için büyük tehlike arz ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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