Gazze Şeridi\'nde İsrail Uçakları Tarafından Suikast Düzenlendi

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Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Güçleri Komutan Yardımcısının İsrail uçakları tarafından düzenlenen suikastta öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Ulusal Güvenlik Güçleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Dıyauddin eş-Şurefa'nın, İsrail uçakları tarafından gerçekleştirilen suikast sonucu öldürüldüğü" belirtildi.

Suikastın, Şurefa'nın bu sabah Gazze'nin merkezindeki Seraya bölgesinde sahada incelemelerde bulunduğu sırada meydana geldiği ifade edilen açıklamada, olayda ayrıca Şurefa'nın yanındaki dört subayın de yaralandığı kaydedildi.