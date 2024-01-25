Gazze Şeridi\'nde Temel Gıda Maddeleri Bulunamıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), temel gıda maddeleri bulunamadığı için Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok trajik bir durum yaşandığını belirtti.

UNRWA'nın Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak Gazze Şeridi'nde özelde ise kuzeydeki Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinde durumun felaket ötesi olduğunu ifade etti.

"Un ve pirinç gibi temel gıda maddeleri mevcut değil. Orada yaşayanlar karınlarını doyuracak yiyeceği bulamıyor. Durum en basit ifadeyle çok trajik." diyen Hamdan, bu bölgelerdeki gıda sıkıntısının daha fazla sağlık sorununa neden olduğunun altını çizdi.

Gazze kentine insani yardım ulaştırmanın, İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle son derece zor ve karmaşık hale geldiğini kaydeden Hamdan, Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinde pek çok bölgeye bu kısıtlamalar nedeniyle yardımların ulaştırılamadığını dile getirdi.

UNRWA'nın geçen günlerde Gazze'nin kuzeyine gönderdiği 2 yardım konvoyuna, güneye döndüğü sırada ateş açıldığını ifade eden Hamdan, "Bu, kabul edilebilir bir durum değil. İnsani yardım ekiplerinin korunması ve yeterli miktarda insani yardımın bölgeye ulaşması sürecinin kolaylaştırılması gerekiyor." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze kentinin güneyindeki Kuveyt Kavşağında yardım almak için bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 20 kişinin öldüğü, 150'sinin yaralandığı bilgisi geçilmişti.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun, Filistinlileri top mermisi ve insansız hava araçlarından (İHA) ateş açarak hedef aldığını belirtmişti.