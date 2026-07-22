Gazze Şeridi'nde Zararlılarla Mücadele İhtiyacı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Zararlılarla Mücadele İhtiyacı

22.07.2026 23:56
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Gazze'de kemirgen ve haşerelerle mücadele için 100 ton pestisit ve malzeme gerekli.

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Başkanı Yahya es-Serrac, Gazze Şeridi'nde kemirgen ve haşerelerle mücadele için acil olarak yaklaşık 100 ton pestisit, zehirli yem ve gerekli diğer malzemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Aynı zamanda Gazze Belediye Başkanı olan Serrac, zararlı kemirgen ve böceklere karşı mücadele projesinin başlatıldığı Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde basın açıklaması yaptı.

Serrac, yerleşim bölgeleri ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı kamplarda kemirgen ve haşerelerin yayılmasının giderek artan sağlık ve çevre riskleri oluşturduğu uyarısında bulundu.

AA muhabirine konuşan Serrac, Gazze Şeridi'nin "kemirgenlerle mücadeleye yönelik yaklaşık 100 ton pestisit ve zehirli yeme, ayrıca sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele için gerekli malzemelere ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

Serrac, bağışçı ülkeler ile uluslararası kuruluşlara bu ihtiyaçların acilen karşılanması çağrısı yaptı.

Kemirgenlerin yayılmasının, biriken çöpler, moloz yığınları ve tahrip edilmiş araçlarla da bağlantılı olduğunu ifade eden Serrac, kemirgenlerin ve haşerelerin çoğalmasına zemin hazırlayan durumların ortadan kaldırılması için çöplerin taşınması, molozların kaldırılması ve tahrip edilmiş araçların temizlenmesine yönelik acil projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Projeyi yürüten yetkililere göre, mevcut aşamada Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde, yerleşim alanları ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı kamplarda kemirgenlerin yayılmasını sınırlandırmak amacıyla yaklaşık 9 ton zehirli yem dağıtılacak.

Projenin tanıtımına Serrac'ın yanı sıra Ortak Hizmetler Konseyi İcra Direktörü Abdurrahim Ebu el-Kambaz, belediye başkanları ve uluslararası kuruluşların yetkilileri katıldı.

En temel yaşam koşullarından yoksun çadırlarda ve sığınma merkezlerinde yaşayan yüz binlerce Filistinli ailenin sıkıntıları su kıtlığı, elektrik kesintileri ile böcek ve kemirgen istilası nedeniyle daha da ağırlaşıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen, yardımların bölgeye girişine yönelik kısıtlamaların sürmesi nedeniyle kötü yaşam ve sağlık koşullarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Zararlılarla Mücadele İhtiyacı - Son Dakika

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