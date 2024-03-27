Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldürüldü

2023 yılında işsizlik oranı düşerek yüzde 9,4 seviyesine geriledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de 2023 yılında işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini açıkladı. İşsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Ayrıca, toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bakan Işıkhan ayrıca Türkiye'nin AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu ve milli gelirin 1 trilyon doları aştığını belirtti.