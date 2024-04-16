Gazze Şeridi'ndeki Hastanelere Acil Jeneratör Temini Çağrısı

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Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası kurumlara "büyük bir sağlık felaketinin yaşanmaması için bölgedeki hastanelere acil jeneratör temin edilmesi" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırıların 193'üncü gününde, hastanelerde 24 saat tam kapasite çalışan jeneratörlerin duracağı yönünde büyük bir korku var." ifadesi kullanıldı.

Jeneratörlerin durması halinde zaten büyük bir felaketle karşı karşıya olan Gazze Şeridi'nin yaşadığı felaketin daha da katlanacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası kurumlara "yeni jeneratörlerin temin edilmesi ya da hastanelere ulaşan elektrik hatlarının onarılması" çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.