Gazze Şeridi'ndeki hükümet, ABD'nin geçici liman projesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, ABD'nin geçici liman projesine tepki gösterdi

Gazze Şeridi\'ndeki hükümet, ABD\'nin geçici liman projesine tepki gösterdi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, ABD'nin Gazze'de kurulan geçici limanın bölgenin ihtiyaçlarını karşılamayacağını ve İsrail'e savaşı uzatma fırsatı vereceğini belirtti. Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin liman projesinin gerçek amacının insani yardım ve gıda ulaştırmak olmadığı ifade edildi. Ayrıca, Gazze'deki sınır kapılarının tamamının açılması ve yardım girişinin sağlanması çağrısı yapıldı. Haberde ayrıca, uluslararası topluma İsrail ve ABD'ye baskı yaparak soykırım savaşını durdurma çağrısı da yer aldı.

18.05.2024 00:13
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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, ABD'nin Gazze'de yaptığı geçici limanın bölgenin ihtiyacını karşılayamayacağı gibi İsrail'e de savaşı uzatma fırsatı vereceğini belirtti.

Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetimi, limanın kuruluş amacının 'Gazze'deki Filistin halkına insani yardım ve gıda ulaştırmak' olduğunu söyleyerek çirkin yüzünü güzelleştirmeye ve medeni görünmeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki soykırım savaşını yönetmek ve sürdürmek için çalışan, işgale koruma ve destek duvarı oluşturan, sivillere karşı savaşını sürdürmesi için İsrail'e mutlak desteğini sürdüren ABD yönetiminin, liman kurma niyetine "şüpheyle bakıldığı" ifade edilen açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının tamamının derhal açılması ve yakıt dahil yardım girişinin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Filistin halkına uygulanan "aç bırakma" politikasından da tamamen ABD'nin sorumlu olduğu vurgulandı.

Tüm ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara, "soykırım savaşını ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e ve ABD yönetimine fiili ve gerçek baskı uygulamaları" çağrısında bulunulurken, İsrail'in müttefiklerinden de "sivilleri, çocukları ve kadınları öldürmek için kullanılan ölümcül silah tedarikini durdurmaları" istendi.

ABD Savunma Bakanlığı, 8 Mayıs'ta, insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahilinde deniz üstüne kurulması planlanan geçici limanın inşasının bittiğini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ABD tarafından kurulan geçici limandan yardım taşınmaya başlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'ndeki hükümet, ABD'nin geçici liman projesine tepki gösterdi - Son Dakika

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