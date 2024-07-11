Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı İsrail'in tahliye çağrılarını baskı ve psikolojik terör olarak değerlendirdi - Son Dakika
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Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı İsrail'in tahliye çağrılarını baskı ve psikolojik terör olarak değerlendirdi

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin tahliye edilmesi yönündeki çağrılarını 'baskı ve psikolojik terör' olarak değerlendirdi. İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinlilere evlerini terk ederek güneye gitmelerini istemesi, Filistinlilere uygulanan baskı ve psikolojik terörün bir parçası olarak nitelendirildi. Açıklamada, İsrail'in Filistinliler için 'güvenli koridorlar' iddialarının aslında 'ölüm koridorları' olduğu vurgulandı. Gazze Şeridi'nde güvenli bir alan bulunmadığına dikkat çekilerek, Filistinlilere tehlike durumunda yakın bir yere gitmeleri çağrısı yapıldı. İsrail ordusu, Gazze kentindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilere bölgeden ayrılmaları için duyurular yayımlamıştı. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi ve milyonlarca Filistinli defalarca göç etmek zorunda kaldı.

11.07.2024 00:03
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Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin tahliye edilmesi yönündeki çağrılarını "baskı ve psikolojik terör" olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan İsrail'in Gazze kentindeki Filistinlilerden bölgeyi terk etmelerini istemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze'deki Filistinlilerden evlerini terk ederek güneye gitmelerini isteyen broşürler dağıtmasının, ordunun Filistinlilere uyguladığı baskı ve psikolojik terör kapsamında yer aldığı belirtildi.

İsrail'in Filistinliler için "güvenli koridorların varlığı" konusundaki iddialarının, daha önceki aylarda yaşandığı gibi "ölüm koridorları" olduğuna dikkati çekildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine hiçbir ilinde güvenli bir alan bulunmadığına vurgu yapılan açıklamada, Filistinlilere, "Hayati tehlike durumunda tehlike geçinceye kadar ikamet ettiğiniz yere yakın bir yere gidin" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu bu sabah Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.

Atılan broşürlerde yer alan ifadelere göre İsrail güçlerince boşaltılması istenen bölgelerin Gazze kentinin tamamını kapsadığı görülüyor.

İsrail ordusu, geçen hafta da Gazze kentindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları için duyurular yayımlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı İsrail'in tahliye çağrılarını baskı ve psikolojik terör olarak değerlendirdi - Son Dakika

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