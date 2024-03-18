Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştı

Yaklaşık 4 aydan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmazken, İsrail ordusu 9 tırdan oluşan sınırlı yardım konvoyuna izin verdi. Yardım, Cibaliya Mülyeci Kampı'na ulaştırıldı ve UNRWA'ya ait depolara yerleştirildi. Bu yardımın ardından geçen kasım ayından bu yana bölgede yaşanan kıtlık nedeniyle 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.

18.03.2024 02:27
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Yaklaşık 4 aydan bu yana ikinci yardım partisi Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya şehrine ulaştı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya beldelerini içeren Kuzey Gazze Şeridi vilayetine 9 tırdan oluşan sınırlı insani yardımın girişine izin verdi.

Un, pirinç, konserve yiyecek ve şeker içeren ve Filistinli aşiretlerle işbirliği içinde Gazze hükümetinin güvenlik servislerinin himayesinde Cibaliya Mülyeci Kampı'na ulaşan yardım sevkiyatı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait depolara yerleştirildi.

Gazze savaşıyla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere hükümete bağlı olarak sosyal medya üzerinde kurulan "İç Cephe" plaftormundan dün yapılan açıklamada, 12 tırlık insani yardım konvoyunun Gazze'nin kuzeyine ulaştığı belirtilmişti.

UNRWA, Gazze hükümetine bağlı emniyet güçleri ve Filistinli aşiretlerin işbirliğinde ilk düzenli yardım dağıtımını dün gerçekleştirmişti.

Yaklaşık 4 ay sonra gerçekleşen bu yardıma erişebilmek için yüzlerce Filistinli UNRWA'ya ait bir dağıtım merkezine akın etmiş ve yardım dağıtımı kapsamında her aileye 5 kilogramlık un verilmişti.

Geçen kasım ayının sonundan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmadı. Bu nedenle büyük bir kıtlığın yaşandığı bölgede, son verilere göre 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştı - Son Dakika

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