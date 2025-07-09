Gazze'ye 11 Tır Tıbbi Yardım Ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "tıbbi malzeme yüklü 11 yardım tırının Gazze'ye ulaştığını" bildirdi.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, DSÖ ve ortaklarından tıbbi malzeme taşıyan 11 tır Gazze'ye ulaştı. Malzemeler, sağlık tesislerine dağıtılmak üzere DSÖ'nün deposuna güvenli bir şekilde teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Yardım sevkiyatının cerrahi malzemeler, yardımcı cihazlar, ortopedik aletler ve diğer temel sağlık ekipmanlarını içerdiğine işaret eden Ghebreyesus, bölgede sağlık alanındaki ihtiyaçların hala son derece büyük olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, Gazze'ye yakıt, gıda ve sağlık yardımlarının mümkün olan tüm yollardan acilen engelsiz bir şekilde girmesi için çağrıda bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, ayrıca paylaşımında "Barış en iyi ilaçtır." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında on binlerce sivil hayatını kaybederken, bölgedeki sağlık sistemi de neredeyse tamamen çökme noktasına geldi. Uluslararası kuruluşlar, abluka altındaki bölgeye yönelik insani yardımların artırılması için çağrılarını sürdürüyor.

Tüm sınır kapıları kapalı tutuluyor

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye girişi engellenirken, sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 766'ya, yaralananların ise 5 bin 44'e çıktı.