Gazze'ye 85 Bin Ton Bomba: Çevre Felaketi - Son Dakika
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Gazze'ye 85 Bin Ton Bomba: Çevre Felaketi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 85 bin ton bomba attı, 43 bin 391 Filistinli hayatını kaybetti.

06.11.2024 13:47
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İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne 85 bin tonun üzerinde bomba attığı belirtildi.

Filistin Çevre Kalitesi Kurumu, Birleşmiş Milletlerin ilan ettiği 6 Kasım Savaş ve Askeri Çatışmalarda Çevrenin Kullanılmasının Önlenmesi Uluslararası Günü münasebetiyle İsrail'in bir yılı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki çevre felaketi hakkında bilgi verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 85 bin tonun üzerinde bomba attığı ve 40 binin üzerinde Filistinlinin öldüğü Gazze Şeridi'nde tarım arazilerinin tamamıyla tahrip olduğu kaydedildi.

Gazze'ye atılan bombanın "2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bombanın üzerinde" olduğu ifade edilen açıklamada, "İsrail'in sürekli bombardımanı geniş tarım alanlarının yok olmasına ve toprağın onlarca yıl ekilemeyecek hale gelerek zehirli kimyasallarla kirlenmesine yol açtı." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde başta insan hayatı sonra her türlü canlı organizma için tehdit oluşturan fosfor bombası kullandığına dikkati çekilen açıklamada, bombardıman ile yeraltı sularına sızan kimyasalların Gazze'deki canlı hayatını onlarca yıl olumsuz etkileyeceği aktarıldı.

Kurum, BM'ye ve uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını durdurmak, çevrenin askeri amaçlarla sömürülmesini önlemek ve uluslararası yasaları uygulamak için acil önlemler alma çağrısı yaptı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'ye 85 Bin Ton Bomba: Çevre Felaketi - Son Dakika

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