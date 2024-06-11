Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı Ürdün'de Düzenlendi - Son Dakika
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Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı Ürdün'de Düzenlendi

Gazze\'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı Ürdün\'de Düzenlendi

Ürdün'ün ev sahipliğinde Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen 'Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı'na devlet liderleri, hükümet başkanları ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının liderleri katıldı. Konferansta, Gazze Şeridi'ndeki insani felakete tepki göstermek ve çözüm yolları bulmak amaçlanıyor. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'ye yardımların devam etmesi gerektiğini vurgularken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ateşkes ve esir takası için acil adımlar atılması çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres ise UNRWA'nın korunması için uluslararası dayanışma çağrısı yaptı. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Gazze'ye açılan kara sınırlarının Filistin hükümetine devredilmesini istedi.

11.06.2024 15:15
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Ürdün'ün ev sahipliğinde Ölü Deniz bölgesinde " Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı" düzenlendi.

Ürdün ve Mısır'ın BM işbirliğiyle düzenlediği konferansa, devlet liderleri, hükümet başkanlarının yanı sıra uluslararası insani yardım kuruluşlarının liderleri de katıldı.

Konferansta, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki insani felakete tepkisini güçlendirmenin yollarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, yaptığı konuşmada, insanlığın kritik bir dönemeçte olduğunu belirterek "ortak vicdanın Gazze'deki felaketle sınandığını" dile getirdi.

Kral 2. Abdullah, "Gazze'ye açılan kara sınırlarının açılmasının alternatifi yok. Gazze'ye yardım tırlarının ulaşmasını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bugün insanlık tarihinde kritik bir dönemeçteyiz ve ortak vicdanımız Gazze'deki felaketle sınanıyor." ifadesini kullandı.

Sisi'den "ateşkes ve esir takası için acil, etkili ve somut adım" çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir takası için acil, etkili ve somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Sisi, "Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasını ve saldırıların bir an evvel durdurulmasını talep ediyoruz." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "UNRWA için tek saf olma" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel SekreteriAntonio Guterres, dünyaya "iğrenç ve amansız saldırılar" karşısında BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) korumak için "tek saf olma" çağrısında bulundu.

Guterres, "Gazze'ye saldırıların sonucu olarak sağlık, eğitim ve diğer alanlarda devasa zorluklarla karşı karşıya kalan Filistinlileri desteklemek için gerekli yetenek, beceri ve ağlara yalnızca UNRWA sahiptir." diye konuştu.

Kara sınırları açılmalı ve Filistin hükümetine devredilmeli

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye açılan tüm kara sınırlarının açılması ve denetiminin Filistin hükümetine devredilmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Abbas, uluslararası meşruiyet kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne uygun siyasi çözümün Filistin'in BM'ye tam üye olmasını gerektirdiğini vurguladı.

Gazze'de olanlar insanlık tarihi için bir "utanç lekesi"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışmalarının temelini oluşturması hasebiyle UNRWA ve çalışanlarının önemini vurguladı.

Griffiths, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne yardımların gönderilmesinin garanti altına alınması gerektiğini söyledi.

Gazze'ye saldırıların başlangıcından bu yana tanık olunan durumları "insanlık tarihi için bir utanç lekesi" şeklinde nitelendiren Griffiths, Gazze'nin ek desteğe, tüm sınır kapılarının sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde açılmasına ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı Ürdün'de Düzenlendi - Son Dakika

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