Gazze'ye Ek Geçiş Kapısı Açılacak - Son Dakika
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Gazze'ye Ek Geçiş Kapısı Açılacak

İsrail, Gazze'ye insani yardımlar için yeni bir geçiş kapısı açma kararı aldı.

08.11.2024 21:46
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- İsrail ordusuna bağlı COGAT: " Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için ek geçiş kapısı açılacak"

TEL AVİV - İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze Şeridi'ne insani yardımların girebilmesi için ek bir geçiş kapısı açılacağını bildirdi.

İsrail yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde siviller, açlık, temiz su kıtlığı ve hijyen sorunları ile mücadele ediyor. İnsani yardımların geçişini engelleyen İsrail ordusu, tüm tepkilere rağmen bölgede tam anlamıyla bir insanlık suçu işliyor. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi tarafından yapılan açıklamada, insani yardımların Gazze Şeridi'ne girebilmesi için ek bir geçiş kapısı açılacağını bildirdi. Açıklamada, "Gazze'ye yönelik yardım hacmini artırma çabalarımızın bir parçası olarak Kissufim sınır kapısını açmaya hazırlanıyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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