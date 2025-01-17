Gazze'ye Günlük 600 Yardım Tırı Hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'ye Günlük 600 Yardım Tırı Hedefleniyor

DSÖ, ateşkesle birlikte Gazze'ye günlük 500-600 yardım tırı ulaştırmayı planlıyor.

17.01.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve DSÖ olarak günlük 500 ila 600 yardım tırını Gazze'ye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Peeperkorn, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Hamas'ın Gazze için vardığı ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Peeperkorn, tüm tarafların buna uyması ve kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulundu.

DSÖ'nin Gazze'deki sağlık sistemini desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan Peeperkorn, "DSÖ ve ortakları, ateşkes sürecinde operasyonlarını artırmayı, acil ihtiyaçları karşılamak ve erken iyileştirme çabalarını desteklemek için kritik malzemeleri ve kaynakları seferber etmeyi planlıyor. Gazze genelinde yardım ulaştırmanın önündeki önemli güvenlik ve siyasi engellerin kaldırılması kritik önem taşıyor." dedi.

Gazze'de yaşananların herkesi etkilediğini kaydeden Peeperkorn, tüm nüfusun birden fazla kez zorla yerinden edildiğini belirtti.

Peeperkorn, Gazze'deki 36 hastanenin sadece yarısının hizmet verebildiğinin altını çizdi.

AA muhabirinin, "Ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından Gazze'ye giriş yapan yardım tırı sayısında artış oldu mu? Yoksa hala İsrail kısıtlamaları devam ediyor mu? DSÖ, ateşkes yürürlüğe girdiğinde operasyonları artırmayı planlıyor mu? Ateşkesin ilk birkaç gününde Gazze'ye hedeflenen yardım hacminiz var mı?" sorularını yanıtlayan Peeperkorn, yardımların ulaştırılmasıyla ilgili esas sürecin 19 Ocak'ta başlayacağını, bu süreçte BM kuruluşları ve DSÖ'nün yardımlarını mümkün olduğunca artırmayı planladığını söyledi.

Peeperkorn, "(Ateşkesin başlamasıyla) Hedefimiz, önümüzdeki haftalarda günlük 500 ila 600 yardım tırını Gazze'nin içine getirmek. Bu, son bir ayda günlük gördüğümüz 40 ila 50 tıra göre çok büyük bir artış olacak." dedi.

Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar aynı seviyede

DSÖ'nün yardımları en hızlı şekilde ulaştırmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurgulayan Peeperkorn, Gazze sınırlarında binlerce yardım tırının beklediğine dikkati çekti.

Peeperkorn, "Bence gerekli siyasi irade varsa tüm engeller kaldırılır ve (yeni) rotalar açılır. Bunların hepsi Gazze'ye birçok yardım tırının (günlük 600 kadar) giriş yapacağı plan dahilindedir." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye giren yardım tırlarının hala az olduğunun bilindiğini dile getiren Peeperkorn, bunun gelecek aylarda kesinlikle değişmesi gerektiğini vurguladı.

Peeperkorn, 15 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye giren yardımların aynı seviyede olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Filistin, Güvenlik, İsrail, Sağlık, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Günlük 600 Yardım Tırı Hedefleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:38:14. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'ye Günlük 600 Yardım Tırı Hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.