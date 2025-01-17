Gazze'ye Günlük 600 Yardım Tırı Hedefleniyor

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve DSÖ olarak günlük 500 ila 600 yardım tırını Gazze'ye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Peeperkorn, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Hamas'ın Gazze için vardığı ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Peeperkorn, tüm tarafların buna uyması ve kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulundu.

DSÖ'nin Gazze'deki sağlık sistemini desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan Peeperkorn, "DSÖ ve ortakları, ateşkes sürecinde operasyonlarını artırmayı, acil ihtiyaçları karşılamak ve erken iyileştirme çabalarını desteklemek için kritik malzemeleri ve kaynakları seferber etmeyi planlıyor. Gazze genelinde yardım ulaştırmanın önündeki önemli güvenlik ve siyasi engellerin kaldırılması kritik önem taşıyor." dedi.

Gazze'de yaşananların herkesi etkilediğini kaydeden Peeperkorn, tüm nüfusun birden fazla kez zorla yerinden edildiğini belirtti.

Peeperkorn, Gazze'deki 36 hastanenin sadece yarısının hizmet verebildiğinin altını çizdi.

AA muhabirinin, "Ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından Gazze'ye giriş yapan yardım tırı sayısında artış oldu mu? Yoksa hala İsrail kısıtlamaları devam ediyor mu? DSÖ, ateşkes yürürlüğe girdiğinde operasyonları artırmayı planlıyor mu? Ateşkesin ilk birkaç gününde Gazze'ye hedeflenen yardım hacminiz var mı?" sorularını yanıtlayan Peeperkorn, yardımların ulaştırılmasıyla ilgili esas sürecin 19 Ocak'ta başlayacağını, bu süreçte BM kuruluşları ve DSÖ'nün yardımlarını mümkün olduğunca artırmayı planladığını söyledi.

Peeperkorn, "(Ateşkesin başlamasıyla) Hedefimiz, önümüzdeki haftalarda günlük 500 ila 600 yardım tırını Gazze'nin içine getirmek. Bu, son bir ayda günlük gördüğümüz 40 ila 50 tıra göre çok büyük bir artış olacak." dedi.

Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar aynı seviyede

DSÖ'nün yardımları en hızlı şekilde ulaştırmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurgulayan Peeperkorn, Gazze sınırlarında binlerce yardım tırının beklediğine dikkati çekti.

Peeperkorn, "Bence gerekli siyasi irade varsa tüm engeller kaldırılır ve (yeni) rotalar açılır. Bunların hepsi Gazze'ye birçok yardım tırının (günlük 600 kadar) giriş yapacağı plan dahilindedir." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye giren yardım tırlarının hala az olduğunun bilindiğini dile getiren Peeperkorn, bunun gelecek aylarda kesinlikle değişmesi gerektiğini vurguladı.

Peeperkorn, 15 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye giren yardımların aynı seviyede olduğunu söyledi.