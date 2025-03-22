Gazze'ye Hava Saldırısı: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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Gazze'ye Hava Saldırısı: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail savaş uçakları Gazze'de hava saldırıları düzenledi, 5 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

22.03.2025 07:16
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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampında bir grup Filistinliyi hedef aldığı hava saldırısında da çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin batısında bulunan El-Kerame bölgesi çevresinde bir tarım arazisini ve şehrin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde boş bir eve hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail'in Tuffah Mahallesi'nde El-Meşheravi ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını aktardı.

Sağlık ekipleri de İsrail'in saldırısında yaralanan birkaç kişinin Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edildiğini dile getirdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin orta kesiminde 4 katlı boş bir binaya düzenlediği hava saldırısında bina tamamen yıkılırken, çevresindeki evlerde de yıkıma neden oldu.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta deniz polisine ait bir noktayı da bombaladı, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bu arada İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Miğraka bölgesine saldırı düzenlerken, bir savaş uçağı da Han Yunus'un batısındaki bir bölgeyi hedef aldı. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı olmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'ye Hava Saldırısı: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

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