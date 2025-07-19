Gazze'ye İnsani Yardım Koridoru Çağrısı

İsrail ordusunun neredeyse her gün yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde "yardım ulaştırılmasını sağlamak için güvenli ve kalıcı insani yardım koridorları açılması" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yanı sıra sıkı abluka, yerinden etme ve aç bırakma gibi uygulamalarının 651 gündür bölgede insani felakete neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım koridorlarının açılması, yardımların siyasallaştırılmasına son verilmesi ve kitlesel açlık felaketini durdurmak üzere kuşatmanın kaldırılması için derhal harekete geçilmesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in engellemeleri olmaksızın Gazze'nin tüm bölgelerine gıda ve ilacın ulaştırılmasını sağlamak için uluslararası denetim altında "güvenli ve kalıcı insani yardım koridorlarının" açılması istendi.

İnsani yardımın siyasileştirilmemesi talep edilen çağrıda, yardımların "İsrail veya suç ortaklarınca manipüle ve kontrol edilmesine son verilmesi" gerektiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım, yakıt ile ilaç girişini kısıtladığı sıkı ablukanın "sivil halka karşı işlenen suç" olduğu için derhal kaldırılması talep edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail'i soykırımı durdurmaya, aç bırakma ve yerinden etme politikalarına son vermeye zorlamak için uluslararası baskı yapılmalı. Gazze'de kasıtlı olarak aç bırakma suçuna ilişkin acil uluslararası soruşturma açılmalı, sorumlular adalet karşısına çıkarılmalı."

Sivil altyapıyı ve yerinden edilen Filistinlileri sistematik olarak hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de açlıkla mücadele eden ve yiyecek bulma umuduyla ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan bölgelere yaklaşan Filistinlilere de rastgele ateş açıyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ABD-İsrail güdümlü yardım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu bugün 32 kişi hayatını kaybetti.

Sözde yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun hedef alması sonucu bugüne kadar en az 877 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 600'den fazlası da yaralandı.