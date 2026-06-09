Gazze'ye Yardım için Uluslararası Çağrı - Son Dakika
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Gazze'ye Yardım için Uluslararası Çağrı

09.06.2026 12:01
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Birçok ülke, İsrail'e Gazze'deki insani yardımları ulaştırması için uluslararası hukuk yükümlülüklerini hatırlattı.

Dünya genelindeki çok sayıda ülke, insani krizin "felaket" boyutunda devam ettiği Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyetlerini hiçbir engelleme olmadan yürütebilmesi için İsrail'e uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, İngiltere, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi Komiserliği (Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib), Gazze'deki insani duruma dikkati çeken ortak açıklama yaptı.

Gazze'de devam eden "felaket" niteliğindeki insani duruma ilişkin endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, "Gazze'ye ulaşan insani yardım hem miktar hem de kalite açısından büyük ölçüde yetersiz kalırken nüfusun neredeyse tamamı hayati önem taşıyan bu hizmetlere bağımlı durumda." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin lisanslarını iptal ettiği Filistin'deki uluslararası yardım kuruluşlarının itirazını reddetmesinin de endişe verici olduğu belirtilerek, "Uluslararası yardım kuruluşları hem Filistinli sivil toplum kuruluşları hem de Birleşmiş Milletler (BM) ile ortak çalışarak su, hijyen, hastane, eğitim, beslenme ve mayın temizleme gibi önemli hizmetlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu kuruluşların faaliyetleri Gazze ve Batı Şeria'daki (Doğu Kudüs dahil) Filistinlilerin hayatta kalması ve refahı için hayati önem taşıyor." sözleri kullanıldı.

İsrail'e uluslararası hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze'ye insani yardım erişiminin müzakere konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada Kızılhaç, Kızılay ve BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarını hiçbir engelleme olmadan yürütebilmesi gerektiğine dikkat çekilerek "İsrail, insani yardım kuruluşları tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere, insani yardımın sivil halka güvenli, hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını gecikmeksizin sağlamak ve kolaylaştırmakla yükümlüdür. Bu tür yardımların ulaştırılmasını herhangi bir şekilde engelleyecek her türlü eylemden kaçınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail, uluslararası STK'lerin ruhsatlarını iptal etti

İsrail, yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak 2026 itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart 2026 itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren 19 uluslararası yardım kuruluşunu temsil eden çatı kuruluş AIDA, şubat ayında konuyla ilgili İsrail Yüksek Mahkemesine itiraz etmişti.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanların kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi olarak kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım da gönderemeyecek.

İsrail'in yeni düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi çok sayıda yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardım için Uluslararası Çağrı - Son Dakika

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