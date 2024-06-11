Gazze'ye yardım taşıyan tırlar Mısır'da bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'ye yardım taşıyan tırlar Mısır'da bekliyor

Gazze\'ye yardım taşıyan tırlar Mısır\'da bekliyor

İsrail ordusunun saldırıları ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Gazze'ye gitmesi planlanan insani yardım ve ticari ürün taşıyan 2 binden fazla tırın Mısır tarafında beklemek zorunda kaldığı bildirildi. Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından tırların yoğunluk oluşturduğu bir görüntü paylaştı. Gazze'ye insani yardım ve ticari mal taşıyan tırların, yoğun askeri operasyonlar ve kapalı olan Refah Sınır Kapısı nedeniyle Mısır'da beklediği belirtildi.

11.06.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun devam eden saldırıları ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Gazze Şeridi'ne gitmesi planlanan insani yardım ve ticari ürün taşıyan 2 binden fazla tırın Mısır tarafında beklemek zorunda kaldığı bildirildi.

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, Gazze'ye gitmek için Mısır'da bekleyen çok sayıda tırın bulunduğu bir görüntü paylaşıldı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiği Gazze'ye gidecek yardım ve ticari ürünleri taşıyan tırların bölgede yoğunluk oluşturduğu görüldü.

AB'nin sürekli, engelsiz ve güvenli insani erişimi savunduğu belirtilen açıklamada, "Yoğun askeri operasyonlar ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle insani yardım ve ticari mal taşıyan 2 binden fazla tır, Gazze'ye girmek için Mısır'da bekliyor." ifadesine yer verildi.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Sosyal Medya, İsrail, Refah, Mısır, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye yardım taşıyan tırlar Mısır'da bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'ye yardım taşıyan tırlar Mısır'da bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement