Gazze'ye Yardım Tırı Sayısı Yetersiz - Son Dakika
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Gazze'ye Yardım Tırı Sayısı Yetersiz

05.08.2025 15:22
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İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'ye sadece 95 yardım tırı girdi. Acil ihtiyaçlar artıyor.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in sistematik aç bırakma politikasının yol açtığı insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'ne dün yalnızca 95 yardım tırının girdiğini belirtti.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pazartesi günü Gazze Şeridi'ne yalnızca 95 yardım tırı girdi. Bu tırların büyük kısmı, İsrail işgalinin kasıtlı olarak yaydığı güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandı. Bu durum, toplumun dayanışmasını zayıflatmak ve direnişini kırmak amacıyla yürütülen sistematik bir kaos ve aç bırakma mühendisliği politikasının parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Altyapının tamamen çöktüğü ve soykırımın devam ettiği Gazze Şeridi'nin, sağlık, gıda ve temel hizmetler açısından asgari ihtiyaçların karşılanabilmesi için her gün en az 600 yardım ve yakıt yüklü tıra ihtiyaç duyduğu kaydedilen açıklamada, "sistematik aç bırakma suçunun sürdürülmesi, sınır kapılarının kapatılması ve yardım girişlerinin engellenmesi" kınandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyondan fazla kişiyi etkileyen insani felaketin derinleşmesinden işgalci İsrail ve müttefiklerinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, uluslararası toplum ve Arap ülkelerine, sınır kapılarının kalıcı şekilde açılması, gıda, tıbbi yardım ve bebek mamasının yeterli miktarda ulaşımının sağlanması ve sivillere karşı işlediği suçlar nedeniyle işgalci İsrail'in hesap vermesi için fiili adımlar atmaları çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 519 kişi yaşamını yitirdi, 38 bin 630 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1568'e, yaralıların sayısı da 11 bin 230'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'ye Yardım Tırı Sayısı Yetersiz - Son Dakika

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