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- Gazze'ye yardımlar ABD'nin kurduğu iskeleden girmeye devam ediyor

GAZZE ŞERİDİ - ABD'nin Gazze Şeridi açıklarına kurduğu ve dün faaliyete geçen iskeleye ulaşan yardımlar, dün olduğu gibi bugün de kamyonlar ile bölgeye taşınıyor.

İsrail'in 225 gündür saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde artan açlık insani durumu kritik noktaya getirdi. ABD'nin bölgeye insani yardımların girmesi için kurduğu ve dün faaliyete geçen yüzer iskeleye ulaşan yardımlar bugün de kamyonlarla bölgeye girdi. Yetkililer, yardımların başta güneydeki Han Yunus ve merkezdeki Deir el-Balah'ın batısındaki el-Mevasi bölgesi olmak üzere yerinden edilmiş binlerce Filistinliye dağıtılmak üzere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı depolarına taşındığını bildirdi.