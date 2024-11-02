Gazzeli Çocuklar ABD Seçimlerini Bekliyor - Son Dakika
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Gazzeli Çocuklar ABD Seçimlerini Bekliyor

Gazze'deki çocuklar, ABD seçimlerinin savaşın sona ermesine umut olmasını diliyor.

02.11.2024 09:46
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İsrail'in 393 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, ABD'de savaşı sonlandıracak bir yönetim değişikliği olmasını temenni ediyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 10 Eylül'de yaptıkları açıklamalarla İsrail'e olan desteklerini açıklamış olsalar da Gazzeli çocuklar seçimlerle "bir şeylerin değişebileceği" umuduna tutunuyor.

Joe Biden liderliğindeki ABD yönetimi, İsrail'e siyasi, askeri ve istihbarat desteği sağladığı için Filistinliler onu, Gazze'deki soykırımın baş ortağı olarak addediyor.

Ancak dünya siyasetinden habersiz olan çocuklar, tüm masumiyetleriyle ABD seçimlerini bekliyor.

Savaşın bitmesini ve hayallerinin gerçekleşmesini istiyorlar

Filistinli kız çocuğu Rua Ebu Amra (15) başa geçecek yeni ABD Başkanından, Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda etkili bir rol oynamasını beklediğini söyledi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti sakinlerinden olan ve saldırılarda evleri yıkılan Ebu Amra, "Amerikalılar, savaşın çıkması ve uzamasında nasıl rol oynadıysa durmasında rol oynamalı." dedi.

Lise 10'uncu sınıf öğrencisi olan ve üniversite hayalleri kuran Ebu Amra, "Okuyup hedeflerimi gerçekleştirmek istiyordum. Geleceğe dair planlarım vardı. Hemşire olmak istiyordum ama artık ne hemşire ne de başka bir şey olabilirim. Gazze'deki savaş nedeniyle hayatımdaki her şey durdu, tüm planlarım suya düştü." diye konuştu.

Ebu Amra, hayallerini gerçekleştirmek için eğitim alması gerektiğini ancak şu an istedikleri tek şeyin savaşın durması ve hayatın normal seyrine dönmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Çadır hayatından yoruldular

Gazze kentinden göç eden ve ailesiyle çadırda yaşayan Ali ed-Dib (7) ise desteklediği Harris'ten, Gazze'deki evine dönebilmek için savaşı durdurmasını istedi.

Dib, "Çadırlarda yaşıyoruz. Evimize dönmek istiyorum. Burada hayat çok zor, yiyecek yok, su yok, emniyet yok." dedi.

Gazze kentinin doğusundaki Eş- Şucaiyye Mahallesinden göç eden İsa ed-Dabbe (13) de Filistinlilerin çektiği sıkıntıları anlayacak bir başkanın seçilmesi temennisinde bulundu:

"Ben gelecek kişinin bu savaşı durdurmasını, evlerimize ve okullarımıza dönmeyi istiyorum. Çadırlarda yaşamaktan yorulduk. Sınır kapıları açılsın ve temel ihtiyaç malzemeleri girsin. Eski güzel günlerimize geri dönelim."

Eğitimlerine devam etmek istiyorlar

Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesinden göç eden Rimas el-Haddad (13) yeni seçilecek ABD Başkanı'ndan savaşı durdurmasını istediklerini ifade etti.

Sürekli göçten ve çadır hayatından yorulduklarını anlatan Haddad, şöyle konuştu:

"Çadırlar kışın soğuk yazın sıcak, sinek ve haşerat çok. Yiyecek yok, içecek yok. Bir çocuk olarak hayatımı yaşamak, okula gitmek ve eğitim almak istiyorum. Yeni başkandan bunu desteklemesini ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi için çalışmasını istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazzeli Çocuklar ABD Seçimlerini Bekliyor - Son Dakika

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