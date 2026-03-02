Gazzeli Kadınlardan Türk Kızılay'a Teşekkür İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazzeli Kadınlardan Türk Kızılay'a Teşekkür İftarı

02.03.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazzeli 25 kadın, Türk Kızılay'a destekleri için iftar sofrası kurdu ve kültürlerini tanıttı.

TÜRKİYE'ye tedavi amaçlı gelen Gazzeli 25 kadın, yaklaşık iki yıldır kendilerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay'a teşekkür etmek için iftar sofrası hazırladı. Filistin mutfağına özgü yiyecekler hazırlayan kadınlar, iftarda Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya geldi.

Türk Kızılay, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle Aralık 2023'ten bu yana farklı tarihlerde tedavi amacıyla Türkiye'ye gelen Gazzeli 25 kadın ve çocuğa destek sağlıyor. Bu süreçte, kadınların sağlık süreçlerine, gıda ve giyim ihtiyaçlarına destek olan Kızılay, düzenlediği kermeslerle de kadınların gelir elde etmelerini sağladı. Destekleri için Kızılay'a teşekkür etmek isteyen Gazzeli kadınlar, Türk Kızılay Ankara Gönüllü Merkezi'nde kendi kültürlerini paylaşma amacıyla hazırladıkları iftar sofrasında Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya geldi.

'ONLAR BİZİM DE ÇOCUKLARIMIZ'

Ramazan ayı boyunca farklı grupları ağırladıklarını belirten Yılmaz, geçen hafta ailesi Ankara dışında olan üniversite öğrencilerini misafir ettiklerini söyledi. Türkiye genelinde 'Anne Evi İftarları'nın sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bugün ise çok değişik bir durum aslında misafirliğe geldik diyebilirim. Gazze'den misafirlerimiz var. Gazze'de yaralananların bir kısmı Türkiye'ye tahliye edildi. Bu tahliyeden sonra AFAD'ımızın ve ilgili devlet kurumlarımızın koordinasyonunda tedavisi bittikten sonra farklı otellere ve evlere yerleştirdiler. Bu dönemde biz de Kızılay olarak bir ricada bulunduk. Anne ve çocuğu tek başına gelenleri yanında erkek olmayanları biz sosyal hizmet merkezimize almak istiyoruz. Yaklaşık 33 kişi bizim sosyal hizmet merkezimizde bizimle beraber kalmaya başladı. Aslında bizimle beraber derken kendileri kendi aralarında bir aile oldular diyebilirim. Çünkü buraya geldikleri zaman birçoğunun çocuğu yaralanmış, almış gelmiş ama başka bir çocuğu Gazze'de. ya da çocuğunu almış gelmiş, eşi yeni evlenmiş, Gazze'de kalmış, çocuğunu kaybetmiş, burada tek başına kalanlar. Gerçekten çok zor zamanlar geçirdiler buradaki kıymetli kız kardeşlerimiz ama bir taraftan da o kadar da güçlüler. Birbirlerini destekleyerek, bizlerle konuşarak en önemlisi bir taraftan anneler çünkü. Anne olmak daha güçlü olmayı gerektiriyor. Çocuklarımız burada büyüyorlar, Türkçe öğreniyorlar bizimle beraber. Onlar bizim de çocuklarımız" dedi.

'DÜŞSEK DE AYAĞA KALKACAĞIZ'

Gazze'de ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışmaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bir taraftan da oradaki olayların son bulmasını bekliyoruz aslında hep beraber. Ama Gazze hala biliyorsunuz ateşkes denilmesine rağmen hala oradaki olayların devam ettiği bir süreci yaşıyor. Hatta son İran olayından sonra Gazze kapıları tekrar kapandı. İçeriğin hiçbir yardımcılığı en azından şu anda alınmıyor durumuna geldi. Ama dediğim gibi belli olaylar var kontrol edemediğimiz çevremizde. O kontrol edemediğimiz olaylar karşısında bize düşen sabreden değil mi? Sabredeceğiz. İyileşeceğiz. Dirençli olacağız. Düşsek de ayağa kalkacağız. Ama günün sonunda hayatı devam ettireceğiz. ve en önemlisi bu güzel çocuklarımıza bunları hissettirmeden yapacağız" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL- Ali Oğulcan ARSLAN/ ANKARA,

Kaynak: DHA

Kızılay, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazzeli Kadınlardan Türk Kızılay'a Teşekkür İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün
Fransa, İngiltere ve Almanya’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız

21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:33:26. #7.13#
SON DAKİKA: Gazzeli Kadınlardan Türk Kızılay'a Teşekkür İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.