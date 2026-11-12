Gazzeli öğrencilerin tabloları Antalya\'daki COP31\'de sergilendi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören Gazzeli öğrenciler tarafından yapılan resimlerden oluşan "Filistinli Öğrencilerin Gözünden Gazze: Umut Acıya Direnirken" sergisi, COP31 ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören Gazzeli öğrencilerin hazırladıkları tablolardan oluşan "Filistinli Öğrencilerin Gözünden Gazze: Umut Acıya Direnirken" resim sergisi, ziyaretçilerle buluştu.

Filistinli öğrencilerin yağlı boya ve akrilik çalışmalarından oluşan sergide yer alan tablolarda, Gazze'de yaşanan savaşın izleri, çocukların karşı karşıya kaldığı zorluklar ve geleceğe dair umutları tuvale yansıyor.

Sergiyle, savaşın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekilmesi, barış, insan hakları ve çocukların korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Sergide öğrenciler, hazırladıkları tabloların hikayelerini ve eserlerinde vermek istedikleri mesajları ziyaretçilere anlattı.

Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri vurgulanıyor

Eserlerde, Gazze'de yaşanan savaşın çocuklar üzerindeki etkileri, yaşanan kayıplar ve tüm zorluklara rağmen geleceğe duyulan umut ile barış ve özgürlük özlemi vurgulanıyor.

Bazı çalışmalarda Filistin'in doğal ve kültürel güzellikleri üzerinden vatan özlemi anlatılırken, bazılarında kefiye, zeytin dalı, tarihi evler ve barış güvercinleri gibi simgelerle özgürlük ve barış isteği yansıtılıyor.

Evlerine dönme umudunu ve yaşadıkları topraklara duydukları bağlılığı tablolarına aktaran öğrenciler, eserleriyle savaşın gölgesinde büyüyen çocukların duygularını ortaya koydu. Sergi, konferans salonunda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Türkiye İklim Okulunu ziyaret ettiler

Öte yandan, COP31 etkinlik alanında açılan sergide eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan Filistinli öğrenciler, COP31 kapsamında oluşturulan Türkiye İklim Okulunu da ziyaret etti.

Öğrenciler, burada MEB'in faaliyetleri hakkında bilgi aldı, atölye alanlarını gezdi.